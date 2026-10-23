Bassa Romagna: prosegue il censimento nei Comuni di Lugo, Fusignano, Cotignola e Massa Lombarda

Prosegue l’indagine campionaria dell’Istat partita lo scorso 5 ottobre e prevista nell’ambito del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che coinvolge i Comuni di Lugo, Fusignano, Cotignola e Massa Lombarda, per un totale di circa 2mila famiglie che risiedono nel territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Nello specifico, circa 700 residenti nel Comune di Lugo, 1.100 a Fusignano, 200 a Massa Lombarda e 150 a Cotignola.

Alle famiglie estratte a sorte per la rilevazione sono state inviate per posta le lettere ufficiali della partecipazione al Censimento, firmate dal presidente dell’Istat. La comunicazione fornisce le informazioni sull’indagine, sulle sue finalità e sulle modalità di partecipazione, oltre alle credenziali personali per accedere al questionario online e ai contatti a cui rivolgersi per ricevere gratuitamente assistenza e chiarimenti.

A causa di rallentamenti logistici da parte del corriere incaricato dall’Istat, le lettere informative con le credenziali per il Censimento stanno arrivando in ritardo in molte case. È possibile per le famiglie dei quattro comuni interessati dalla rilevazione verificare la propria eventuale presenza tra le famiglie tenute a partecipare al Censimento, contattando direttamente l’Istat al numero telefonico 1510 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 21, oppure controllando la propria casella Pec o l’app IO. In alternativa, si può contattare l’ufficio comunale di censimento del proprio Comune di residenza.

Le risposte alle domande del questionario dovranno fare riferimento alla situazione della famiglia alla data del 4 ottobre 2026.

Il questionario online potrà essere compilato fino al 6 dicembre 2026. Le famiglie che non avranno compilato il questionario online, oppure lo avranno compilato solo parzialmente, a partire dal 12 novembre 2026 potranno essere contattate da un operatore o da un rilevatore incaricato dal Comune.

Dal 7 dicembre sarà ancora possibile partecipare alla rilevazione, ma esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità: tramite intervista telefonica, effettuata da un operatore o da un rilevatore incaricato dal Comune; tramite intervista a domicilio, con la visita del rilevatore, anche su appuntamento; tramite intervista all’ufficio comunale di censimento del proprio Comune di residenza.

La rilevazione si concluderà il 23 dicembre 2026.

La partecipazione delle famiglie selezionate è un obbligo di legge ed è importante per consentire all’Istat di aggiornare le informazioni sulla popolazione e sulle abitazioni del territorio e produrre dati statistici utili alla conoscenza del Paese e delle sue comunità.