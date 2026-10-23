Cervia, al Walter Chiari arriva in prima nazionale “Dialoghi con mia madre”: una commedia sul rapporto tra genitori anziani e figli

Quando una madre invecchia e ha bisogno di assistenza, il rapporto con i figli cambia e mette in discussione equilibri, responsabilità e certezze. Ma cosa succede quando quella stessa madre rivendica il diritto di vivere ancora liberamente, di innamorarsi e di scegliere per sé? Da questa domanda prende le mosse Dialoghi con mia madre, lo spettacolo che debutterà in prima nazionale martedì 27 ottobre, alle 21, al Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia, nell’ambito della rassegna Teatri d’Inverno.

Sul palco Laura Curino e Francesco Gargiulo, diretti da Beppe Rosso, portano in scena una commedia che affronta con ironia e profondità uno dei temi più attuali della società contemporanea: la gestione della vecchiaia all’interno della famiglia e il confronto tra generazioni.

Il testo nasce dal film argentino del 2004 scritto e diretto da Santiago Carlos Oves e arriva a teatro nella versione del drammaturgo catalano Jordi Gàlceran, con la traduzione di Pino Tierno e Valentina Ghiglia. Lo spettacolo è prodotto da A.M.A. Factory ETS, Accademia Perduta/Romagna Teatri e Il Contato del Canavese.

Al centro della storia c’è il rapporto tra una madre anziana e il figlio cinquantenne, chiamato a fare i conti con responsabilità economiche, sensi di colpa, fragilità affettive e problemi pratici. Una situazione già complessa, che si complica quando la madre rivendica la propria autonomia e il diritto a una nuova vita sentimentale.

La commedia alterna momenti divertenti e passaggi più delicati, mettendo in luce le contraddizioni di un rapporto in cui l’affetto può intrecciarsi con il senso del dovere e la necessità di assistere un genitore rischia di entrare in conflitto con le esigenze della propria vita.

Il tema va oltre il rapporto tra madre e figlio. Lo spettacolo affronta questioni che coinvolgono sempre più famiglie: la difficoltà di conciliare lavoro e assistenza, il ruolo dei caregiver, i costi della cura e il progressivo ribaltamento dei ruoli tra genitori e figli. Al centro c’è anche il diritto delle persone anziane a conservare desideri, relazioni e progetti, senza essere considerate soltanto in funzione dei bisogni di assistenza.

La regia di Beppe Rosso valorizza il ritmo dei dialoghi e i continui cambiamenti della vicenda. Accanto ai due protagonisti agiscono, pur senza apparire fisicamente in scena, altre figure familiari che condizionano le scelte e alimentano tensioni e conflitti.

Per Laura Curino, il lavoro rappresenta anche un nuovo incontro artistico con Beppe Rosso, nel segno dell’esperienza condivisa nel Laboratorio Teatro Settimo, realtà che ha segnato profondamente il teatro contemporaneo italiano. Le scene sono di Lucio Diana, i costumi di Agostino Porchietto.

Dopo il debutto a Cervia, lo spettacolo proseguirà la tournée nazionale con tappe in Romagna: il 28 ottobre al Teatro Goldoni di Bagnacavallo, il 7 novembre al Teatro Piccolo di Forlì e il 30 novembre alla Casa del Teatro di Faenza. Sono inoltre previste repliche a Torino, Ivrea e Novara.

Biglietti e informazioni

Lo spettacolo inizierà alle 21. I biglietti costano 10 euro per il posto unico intero e 5 euro per gli under 29.

Le prenotazioni telefoniche e le prevendite saranno disponibili da lunedì 26 ottobre, dalle 10 alle 13, presso gli uffici del Teatro Comunale, con ingresso da viale della Stazione, al numero 0544 975166. La sera dello spettacolo la biglietteria aprirà alle 20. È possibile acquistare i biglietti anche online su Vivaticket.