Comitato Unitario Autotrasportatori della Provincia di Ravenna: chiediamo al Governo interventi chiari sul caro gasolio

Le Associazioni del CUAR di Ravenna (CNA FITA, Confartigianato Trasporti, Confcooperative Romagna Estense e Legacoop Romagna) chiedono al Governo interventi chiari e di immediata applicazione, a partire dal gasolio professionale con prezzo fissato per legge.

“La difficile situazione economica che gli autotrasportatori stanno vivendo, aggravata ulteriormente dall’insostenibile aumento del costo del gasolio registratosi dallo scorso marzo ad oggi, – si legge in una nota congiunta – è una delle maggiori criticità operative… Riteniamo necessario ribadire la funzione essenziale delle Associazioni di rappresentanza degli autotrasportatori nel confronto con il Governo e le Istituzioni per individuare interventi in grado di sostenere la categoria. Nel corso di questi mesi, sono state avanzate al Governo proposte per introdurre interventi in grado di ridurre l’impatto del caro gasolio nei confronti degli autotrasportatori. L’accordo… aveva l’obiettivo, da un lato, di contrastare la speculazione selvaggia sul prezzo del gasolio e, dall’altro, di concedere un credito d’imposta agli autotrasportatori per il riconoscimento del maggior costo sostenuto. L’attività di contrasto all’inaccettabile speculazione sui prezzi del gasolio, che ricordiamo aumentava giorno per giorno, non ha evidenziato nessun risultato apprezzabile per gli autotrasportatori, che hanno riscontrato, solamente nelle ultime settimane, la volontaria decisione di alcune delle principali compagnie petrolifere di bloccare il prezzo alla pompa.”

“Il taglio delle accise alla pompa è stato inutile a causa degli stessi aumenti incontrollati e addirittura negativo in quanto ha tagliato il previsto rimborso trimestrale. Il Credito di imposta a tutt’oggi non è ancora stato erogato, nonostante le ripetute richieste di incontri con i Ministeri per far arrivare queste risorse agli autotrasportatori. – continuano le associazioni dell’autotrasporto – Le gravi difficoltà del comparto sono superabili solamente con proposte chiare e concrete e con accordi di facile e immediata applicazione.”