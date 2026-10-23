D14: chiuso il tratto compreso tra Fornace Zarattini e l’allacciamento SS16 Adriatica, verso Ravenna città

Società Autostrade comunica che sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici, nelle due notti di lunedì 26 e martedì 27 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Fornace Zarattini e l’allacciamento SS16 Adriatica, verso Ravenna città.