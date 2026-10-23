Da Lugo a Bagnara e Massa Lombarda in bicicletta alla scoperta dei musei: pedalata gratuita domenica 25 ottobre

Una giornata in bicicletta tra le campagne della Bassa Romagna, alla scoperta di musei, collezioni storiche e curiosità del territorio. Domenica 25 ottobre torna l’appuntamento con le pedalate culturali promosse dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna: questa volta il percorso partirà da Lugo per raggiungere Bagnara di Romagna e Massa Lombarda, con visite guidate ad alcuni dei musei più caratteristici delle due località.

L’iniziativa, gratuita e aperta su prenotazione, è la seconda organizzata nel mese di ottobre dal Servizio di Promozione turistica dell’Unione, con il contributo di Visit Romagna e della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con Slow Bike Tourism e Cicloguide Lugo.

La partenza è prevista alle 9 dalle Pescherie della Rocca di Lugo. Da qui i partecipanti raggiungeranno in bicicletta Bagnara di Romagna, dove potranno visitare il Museo Diocesano e il Museo Mascagni, che custodisce documenti e testimonianze legati alla vita del celebre compositore Pietro Mascagni.

La collezione nacque grazie a una donazione di Anna Lolli, originaria di Bagnara e figura importante nella vita del musicista, che lasciò alla parrocchia spartiti, fotografie e oggetti personali del compositore. Materiali che permettono di scoprire anche gli aspetti più intimi e privati della sua biografia.

La pedalata proseguirà poi verso Massa Lombarda, con una visita al Museo civico Carlo Venturini, ospitato negli spazi che accolgono anche il centro culturale e la biblioteca cittadina.

Il museo conserva la raccolta del medico e diplomatico onorario Carlo Venturini, che nel corso della sua vita riunì libri, opere d’arte, reperti naturalistici e testimonianze archeologiche. Una collezione nata con l’intenzione di diventare patrimonio pubblico e che oggi offre uno spaccato della cultura e del collezionismo ottocentesco.

Prima del rientro a Lugo, nell’area verde del Museo Venturini è prevista una pausa pranzo facoltativa, curata dal bar Al Parco di Cotignola, IAT diffuso della Bassa Romagna. Al costo di 5 euro sarà possibile consumare una piadina farcita con prosciutto, salame o formaggio, accompagnata da tenerina al cioccolato, acqua e succo di frutta. In alternativa, i partecipanti potranno portare il pranzo al sacco.

La partecipazione alla pedalata è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria. È possibile utilizzare la propria bicicletta oppure richiedere il noleggio di una bici tradizionale o di una e-bike, disponibile gratuitamente fino a esaurimento dei mezzi messi a disposizione. Una volta terminate le disponibilità gratuite, il noleggio costerà 15 euro per le biciclette tradizionali e 35 euro per quelle elettriche.