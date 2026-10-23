D’Alema a Ravenna: “quando vedo giocare i nostri, certe volte vorrei scendere in campo anch’io a tirare la punizione”

Massimo D’Alema da qualche anno ormai è fuori dai giochi della politica. Non è più in campo. Sta in tribuna, guarda e dice la sua. A Ravenna, all’Hotel Cube, dove questa sera 23 ottobre ha presentato il suo libro autobiografico “Eravamo comunisti” (edito da Feltrinelli) è esattamente così che si è presentato: come un ex giocatore. Ed essendo tifoso della Roma, è stato più preciso. Si considera un po’ come Totti, che ogni tanto vede in tribuna all’Olimpico, e lo osserva quando scalpita perché certe punizioni vorrebbe ancora tirarle il “Pupone”.

“Ecco, quando vedo giocare in campo i nostri, certe volte vorrei scendere in campo anch’io a tirare la punizione, come Totti” s’è lasciato scappare D’Alema, che sul gruppo dirigente del PD attuale non ha però detto niente di più preciso, ha semplicemente affermato che vorrebbe fosse più presente e assumesse più iniziativa politica. Peraltro, non ha mai citato, nemmeno per sbaglio, la segretaria Schlein e il suo competitor Bonaccini al pari di altri predecessori. L’unico citato dei più recenti – si fa per dire – è stato Occhetto.

Ad ascoltare D’Alema c’erano dalle 150 alle 200 persone, un numero ragguardevole per la presentazione di un racconto di memorie di un ex. Fra gli altri, c’erano il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni, il segretario dem Nicola Dalmonte e l’ex presidente della Regione Vasco Errani. Certo la platea era niente di paragonabile alle masse dei tempi migliori, quando il leader Massimo era quasi venerato a Ravenna, città in cui suo padre fece la resistenza e fu dirigente del PCI e dove lui veniva spesso a trovare i suoi parenti. Uno di questi, quando lui aveva 5 anni, lo buttò letteralmente “nel canale di Porto Corsini perché imparassi a nuotare”.

E lui ha imparato, così come ha imparato a fare politica nei movimenti e poi, soprattutto, in quella straordinaria scuola di formazione politica e di vita che fu il PCI di Enrico Berlinguer e dei grandi dirigenti comunisti usciti dall’antifascismo, dalla guerra, dalla resistenza: “Erano un vero gruppo dirigente, grandi personalità, dei monumenti viventi che discutevano apertamente e sapevano anche dire no a Berlinguer, che pure godeva di grandissimo prestigio”.

Ma che libro è “Eravamo comunisti”? È un libro che racconta la storia dell’autore e quella di un’intera generazione, che abbraccia la vicenda personale di Massimo D’Alema dall’infanzia fino alla fine del PCI. Quindi un libro di memorie, con riflessioni ovviamente che rimandano alla grande politica e interrogano anche il presente. Non è comunque un libro nostalgico, nessun sogno di un ritorno al bel tempo andato, ritenuto “impossibile”: D’Alema è stato comunista e non se ne vergogna. Ma quell’esperienza è conclusa. Purtroppo, dice lui, “ci si è voluti liberare con disinvoltura di quella storia che conteneva anche valori profondi e a volte lo si è fatto con disprezzo”.

“A sinistra abbiamo archiviato il Novecento mentre dall’altra parte l’hanno rispolverato, con il nazionalismo, il razzismo, l’autoritarismo. Guardate la signora Meloni e lo spirito di corpo che anima la destra: se non sei stato nel Fronte della Gioventù non fai nemmeno l’usciere da quelle parti” ha detto con sarcasmo.

Massimo D’Alema ha parlato delle sue esperienze nelle scuole e nel movimento studentesco, prima di entrare giovanissimo, già a 20 anni, a lavorare a metà tempo nel PCI. Poi Berlinguer e gli altri lo misero a capo della FGCI. Ha ricordato le battaglie di movimento e il fatto che ben presto fece sua la lezione dei comunisti italiani, che vedevano nell’estremismo un fattore di debolezza e di pericolo e lo combattevano.

Parlando del movimento dei giovani di oggi, D’Alema ha affermato che “per fortuna i giovani tornano in campo, e non vanno identificati con quelli che spaccano le vetrine”. Ha spiegato che quello va condannato, ma per dire ai ragazzi che certe cose non si devono fare e che violenza ed estremismo non sono utili alla loro causa, prima bisogna parlarci, bisogna essere dove sono loro, incontrarli e su questo punto, ha precisato, “vorrei sentire più forte la voce dell’opposizione”.

D’Alema ha anche rammentato il Festival dei Giovani del 1976 proprio a Ravenna con alcuni aneddoti, per esempio quello del suo incontro con Kocis.

Coadiuvato dal politologo Piero Ignazi, all’incontro D’Alema ha fatto una diagnosi della crisi della società e dei partiti con la fine del Novecento, e ha chiaramente detto che è inutile immaginare un ritorno a quel tempo. Impossibile nella società liquida, con al centro l’individuo, il mondo post industriale ora digitale, con la prospettiva dell’intelligenza artificiale e con le grandi multinazionali big tech che controllano tutto e mettono a rischio la democrazia.

Piero Ignazi ha detto che oggi il vero pericolo per la democrazia viene dagli USA e dalla tecnostruttura che fa capo alle aziende big tech, ed ha aggiunto che l’obiettivo dei progressisti in Europa e in Italia deve essere sconfiggere il nuovo fascismo che avanza. Massimo D’Alema è stato meno drastico: “La sfida per l’Europa è salvare la democrazia e questa sfida riguarda anche gli USA, dove ci sono ampie forme di resistenza a Trump e a big tech. Ma per salvare la democrazia occorre unire democratici e sinistra. Occorre che il campo democratico sappia accogliere anche le istanze radicali che vengono dalla società.”

D’Alema, il quale a suo tempo teorizzò che l’Italia è un paese fondamentalmente di destra, stasera ha detto che “la destra al potere non è un destino ineluttabile, il problema è che il campo democratico e progressista fatica ad avanzare una proposta politica alternativa.”

Sulla possibilità di ricostruire nel campo progressista una forza e una forma politica nuova, diversa dal passato, l’ex presidente del Consiglio ha detto che bisogna almeno provarci: “Ci vuole un’opera di ricostruzione con reti di comunicazione (anche sul web come nel tentativo fallito dei Cinque Stelle), con reti solidali, con spirito di appartenenza”.

Infine, una dura stoccata alle primarie per eleggere il segretario del PD, “scelta che non ho mai condiviso”.

“Se si ricostruisce una comunità di persone, bisogna che quelle persone siano titolari di diritti e fra questi diritti c’è quello che l’appartenente a un partito possa decidere chi lo deve rappresentare. Le primarie aperte – ha aggiunto – possono servire per altri scopi, per esempio per scegliere una carica monocratica, ma non per un capo di partito.”

Insomma, D’Alema non lo ha detto, ovviamente, ma se questa regola fosse stata valida, oggi a guidare il PD ci sarebbe Bonaccini e non Schlein. E chissà se a qualcuno, fra quanti lo ascoltavano stasera, non sia andata di traverso la cena. Ma questo è D’Alema. Pur in una serata calma e quasi serafica, non ha fatto mancare la zampata.