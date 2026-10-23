Eat to Meet di CNA Ravenna compie nove anni: oltre cento partecipanti per fare rete tra imprese e professionisti

Diciotto incontri a tavola in una sola cena, più il tempo per conoscersi liberamente durante l’aperitivo e il dessert. È la formula di Eat to Meet, l’iniziativa di networking promossa da CNA Ravenna che, giovedì 22 ottobre, ha festeggiato la sua nona edizione al MarePineta Resort di Milano Marittima con oltre cento partecipanti tra imprenditrici e imprenditori, professioniste e professionisti, sponsor e dirigenti dell’associazione.

L’idea è semplice: a ogni portata si cambia tavolo, creando nuove occasioni di confronto. Quest’anno sono stati allestiti undici tavoli da sette persone, con moderatrici e moderatori a gestire gli incontri. Ogni commensale ha così potuto conoscere sei persone a ogni portata, per un totale di diciotto incontri nel corso della cena, a cui si sono aggiunti due momenti di confronto libero.

La particolarità dell’iniziativa sta soprattutto nella varietà di chi vi prende parte. Attorno ai tavoli si incontrano liberi professionisti, imprese individuali e aziende con centinaia di dipendenti, provenienti da settori molto diversi: dai servizi alla persona all’agroalimentare, dalla produzione meccanica all’impiantistica, passando per il comparto casa, la comunicazione, gli eventi, il benessere, la sanità e il settore automobilistico.

Anche per età ed esperienza imprenditoriale il panorama è ampio: partecipano sia attività avviate da poco sia aziende presenti sul mercato da decenni, provenienti da tutta la provincia di Ravenna e anche dalle province limitrofe.

È proprio questa diversità, secondo CNA Ravenna, a rappresentare uno dei principali punti di forza di Eat to Meet. Il confronto tra persone che operano in ambiti differenti può far nascere collaborazioni inattese, anche al di fuori della propria filiera, e offrire occasioni di crescita che vanno oltre il business.

Ad aprire la serata è stato Alfredo Gigante, responsabile di CNA Giovani Imprenditori Ravenna, che ha ringraziato i partecipanti, gli organizzatori e gli sponsor dell’edizione 2026: Assicoop Romagna Futura Agente Generale Unipol, UniCredit, Areca System, F.lli Benelli e Centro Dentistico Romagnolo. Un ringraziamento è stato rivolto anche al MarePineta Resort per l’accoglienza e l’ospitalità.

“In uno scenario di grandi incertezze, il confronto e la collaborazione diventano strumenti fondamentali per costruire risposte più solide”, ha dichiarato Filippo Rinaldi, presidente di CNA Giovani Imprenditori Ravenna. “Nessuno può affrontare da solo la complessità del presente: per questo fermarsi, incontrarsi e confrontarsi ha oggi un valore ancora più grande”.

Un concetto ripreso anche da Matteo Leoni, presidente della CNA Territoriale di Ravenna, che ha sottolineato l’importanza delle relazioni dirette anche in un contesto segnato dall’innovazione tecnologica e dall’intelligenza artificiale. “Nell’epoca delle grandi innovazioni tecnologiche e dell’intelligenza artificiale, questo evento dimostra che la componente umana è ancora lo strumento più efficace per costruire relazioni e, con esse, progetti e idee, contribuendo così allo sviluppo del sistema imprenditoriale e di tutta la comunità”, ha concluso, dando il via ufficiale alla serata.