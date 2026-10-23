Educazione finanziaria e cittadinanza consapevole: a Ravenna una giornata dedicata agli studenti

La Consulta Provinciale degli Studenti ha organizzato un incontro di educazione finanziaria dedicato agli studenti del territorio, con il sostegno dell’Ufficio Scolastico Territoriale e la collaborazione di vari relatori.

È stata una giornata dedicata all’educazione finanziaria, alla legalità economica e alla sicurezza digitale, con l’obiettivo di fornire agli studenti strumenti concreti per affrontare con maggiore consapevolezza le sfide della vita quotidiana.

L’iniziativa si è aperta con un momento di accoglienza e un quiz interattivo, pensato per coinvolgere i partecipanti e valutare le loro conoscenze iniziali.

Il programma è proseguito con una serie di moduli tematici curati da esperti e rappresentanti di enti del territorio. Banca Generali ha approfondito le basi della gestione del denaro, dall’utilizzo dei conti correnti e delle carte di pagamento alla comprensione dell’inflazione, del risparmio e dei principi fondamentali dell’investimento.

La Guardia di Finanza ha guidato gli studenti alla scoperta della legalità economica e fiscale, affrontando temi come il contrasto al lavoro nero, l’importanza della ricevuta fiscale e il riconoscimento delle banconote false.

Spazio anche alla gestione delle utenze domestiche, grazie all’intervento dei delegati HERA, che hanno illustrato come leggere le bollette di luce, gas e acqua, comprendere le principali voci di costo e conoscere i propri diritti di consumatori. La Polizia Postale si è occupata infine di sicurezza digitale, approfondendo i rischi delle truffe online, del phishing, del furto d’identità e dell’utilizzo non sicuro delle credenziali personali.