Faenza, fermati in auto con cesoie, smerigliatrice e piede di porco: due denunciati

Cesoie di grandi dimensioni, una smerigliatrice a batteria, un piede di porco in acciaio e cacciaviti di grosse dimensioni. È quanto hanno trovato gli agenti della Polizia di Stato nel bagagliaio di un’auto fermata durante un controllo notturno a Faenza. A bordo c’erano due uomini, entrambi denunciati dopo il ritrovamento degli attrezzi, sequestrati dagli operatori.

Il controllo è stato effettuato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Faenza nell’ambito dei servizi di pattugliamento del territorio, rafforzati per prevenire i reati contro il patrimonio, in particolare nelle aree residenziali durante le ore serali e notturne.

I due cittadini stranieri viaggiavano su un’auto di piccola cilindrata che non risultava intestata a loro. E’ stato il loro evidente nervosismo e l’incapacità di spiegare in modo convincente la propria presenza nella zona a spingere gli agenti ad approfondire il controllo del veicolo.

Nel bagagliaio è stato così scoperto un equipaggiamento composto da due cesoie di grandi dimensioni, una smerigliatrice a batteria, un piede di porco in acciaio, due cacciaviti di grosse dimensioni e guanti da lavoro anatomici. Alla richiesta di chiarimenti sulla provenienza e sulla destinazione degli strumenti, nessuno dei due occupanti è stato in grado di fornire una spiegazione plausibile.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro penale. Per entrambi è scattata la denuncia, in base alle ipotesi di reato previste dagli articoli 110 e 707 del Codice penale, per concorso nel possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.