Inaugurata la 24ª edizione di GiovinBacco Sangiovese in Festa nel cuore di Ravenna

È stata inaugurata nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 23 ottobre, la 24ª edizione di GiovinBacco – Sangiovese in Festa, la manifestazione che porta nelle piazze di Ravenna le cantine romagnole, le degustazioni e le specialità gastronomiche. Fino a domenica 25 ottobre, piazza del Popolo, piazza Kennedy e piazza XX Settembre ospiteranno un percorso dedicato ai vini del territorio e alle produzioni di qualità, con una novità: per la prima volta ci sarà uno spazio riservato alle bevande fermentate analcoliche.

Gli stand hanno aperto alle 18 e resteranno attivi fino a mezzanotte. Piazza del Popolo è il cuore della proposta enologica, con le cantine romagnole e i loro vini: dal Sangiovese all’Albana, passando per gli altri vitigni del territorio e gli spumanti. Saranno presenti anche etichette italiane selezionate dalla guida Slow Wine. La piazza ospiterà inoltre la nuova area dedicata ai fermentati analcolici 0,0%, con prodotti come kombucha, acqua di kefir e bevande alternative al vino ispirate ai profili aromatici enologici, tra cui i proxxy.

Piazza Kennedy è dedicata soprattutto alla ristorazione, con proposte di locali ravennati e di altre realtà dell’Emilia-Romagna, specialità gastronomiche, produzioni artigianali e birre di qualità.

In piazza XX Settembre trova spazio il Mercato dell’Eccellenza, con prodotti agroalimentari presentati dai produttori, insieme al tradizionale banco di vendita del vino a scopo benefico realizzato in collaborazione con il Lions Club Ravenna Bisanzio.

Per le degustazioni sono disponibili carnet da cinque o dieci ticket, acquistabili online sul sito ufficiale giovinbacco.it oppure direttamente alle casse. Online il carnet da cinque degustazioni costa 15 euro con calice brandizzato e tasca portacalice, oppure 14 euro senza; quello da dieci costa rispettivamente 30 e 28 euro. Alle casse i prezzi salgono a 18 e 16 euro per cinque ticket, e a 34 e 32 euro per dieci. Il calice brandizzato è disponibile fino a esaurimento. I soci Coop e AIS che presentano la tessera possono inoltre usufruire di un ticket omaggio secondo le modalità previste dall’organizzazione. I carnet acquistati online possono essere ritirati anche prima della manifestazione all’Ufficio Informazioni Turistiche, in piazza San Francesco 7.