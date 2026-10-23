La Carovana per la Costituzione fa tappa a Massa Lombarda: incontro sui ricorsi contro la legge elettorale

La Carovana per la Costituzione farà tappa a Massa Lombarda, nella Sala Zaccaria Facchini in via Saffi, lunedì 26 ottobre, alle 18, per un incontro pubblico dedicato ai ricorsi contro la legge elettorale e alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai promotori della mobilitazione. L’iniziativa si inserisce in una campagna nazionale che coinvolge associazioni e rappresentanti della società civile, con appuntamenti organizzati in diverse città italiane e una raccolta di firme che interessa anche la provincia di Ravenna.

La giornata del 26 ottobre rappresenterà un momento importante per la mobilitazione: secondo quanto annunciato dagli organizzatori, le firme raccolte saranno consegnate contemporaneamente nei trenta tribunali sedi di Corte d’Appello, a sostegno delle iniziative giudiziarie promosse per contestare la normativa elettorale.

A Massa Lombarda il confronto si concentrerà sulle ragioni giuridiche e costituzionali dei ricorsi, oltre che sulle critiche politiche rivolte alla legge, definita dai promotori «legge elettorale truffa» e indicata nel documento diffuso dalla Carovana con il nome di “Melonellum”.

A illustrare gli aspetti legali dell’iniziativa sarà l‘avvocato Andrea Valentinotti, componente del collegio difensivo impegnato nel ricorso contro la legge elettorale. Sono previsti inoltre gli interventi di Maria Paola Patuelli, in rappresentanza delle associazioni nazionali CDC, Libertà e Giustizia e Salviamo la Costituzione, e di Carlo Sorgi, già magistrato e coordinatore del Circolo di Libertà e Giustizia della Romagna. A coordinare l’incontro sarà Nilde Tonini, componente del direttivo dell’ANPI di Massa Lombarda.

La tappa romagnola si inserisce in un percorso più ampio che ha già visto iniziative a Roma, Milano e Firenze e che prevede un prossimo appuntamento anche a Bari. L’obiettivo dichiarato dai promotori è coinvolgere i cittadini nel dibattito sulla rappresentanza politica e sulle regole elettorali, illustrando le motivazioni delle contestazioni avanzate.