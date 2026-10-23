“La figlia di Ilario” di Bruna Tabarri al Museo del Risorgimento di Faenza

La sezione ANPI di Faenza, in collaborazione con AICVAS e l’Associazione Cà di Malanca, organizza per sabato 24 ottobre alle ore 17 presso il Museo del Risorgimento di Faenza (Corso Garibaldi 2) la presentazione del libro di Bruna Tabarri “La figlia di Ilario”, incentrato sulla figura del padre dell’autrice, Ilario Tabarri, comandante dell’8ª Brigata Garibaldi che operava nel forlivese.

L’incontro avverrà in dialogo con la giornalista LAURA GNOCCHI, che ha coordinato, con Gad Lerner ed in collaborazione con ANPI, la raccolta di testimonianze sulla Resistenza da cui sono nati la trasmissione “La Scelta”, i libri “Noi, Partigiani” e “Noi ragazzi della libertà”, il portale “Noipartigiani.it”. Modererà l’incontro Andrea Fortini, dell’ANPI di Faenza.