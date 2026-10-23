Nuova gestione per la pescheria del Crai Pagliuti a Lugo
F.lli Ravaglia, storica azienda di commercio di prodotti ittici, opera nei mercati ambulanti, all’ingrosso, e oggi anche in sede fissa, essendo recentemente subentrata nella gestione del corner di pescheria all’interno del Supermercato CRAI Pagliuti a Lugo in Via Provinciale Felisio n. 84. L’azienda F.lli Ravaglia è stata anche recentemente premiata per i 50 di fedeltà associativa a Confesercenti.
Inaugurato a metà settembre, il banco propone pesce freschissimo con una particolare attenzione al pescato locale acquistato quotidianamente al mercato ittico di Cesenatico. Accurata ricerca della qualità e garanzia di freschezza sono le caratteristiche della proposta commerciale di questa azienda che dal 1956 è apprezzata dalla clientela. Oggi il fulcro dell’azienda familiare è Fabio Ravaglia, che rappresenta la terza generazione, portando avanti l’attività fondata dalla nonna Vincenzina per esercitare il commercio ambulante.
Oltre al corner, l’attività si propone anche con i banchi nei mercati ambulanti cittadini il mercoledì (Conselice , Piazzale della COOP) , giovedì (Solarolo), venerdì (Massa Lombarda) e sabato (Conselice) e serve anche all’ingrosso prestigiosi ristoranti di pesce e stabilimenti balneari della riviera.
Chiara Venturi e Silvia Tamburini, Direttrice e Vicepresidente della sede di Confesercenti Lugo e Faenza, hanno fatto visita a Fabio presso il Crai Pagliuti, portando i migliori auguri dell’Associazione per il successo del nuovo ramo di azienda. La pescheria è aperta dal martedì al sabato dalle 8.00 alle 14.00 e il venerdì pomeriggio dalle 16.00 alle 20.00.