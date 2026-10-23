Porto di Ravenna, nel 2025 partite 225 tonnellate di armi e componenti militari: i dati nell’inchiesta di Linda Maggiori per Altreconomia

Dal porto di Ravenna nel 2025 sono partiti oltre 225mila chilogrammi di materiali riconducibili ad armi e componenti militari, diretti verso Paesi extra-Ue la cui identità non è stata resa nota. È il dato al centro dell’inchiesta pubblicata quest’oggi, 23 ottobre, da Altreconomia, a firma della giornalista Linda Maggiori, ripresa dal Coordinamento popolare contro i traffici di armi del porto di Ravenna in una nota.

Secondo quanto ricostruito da Maggiori sulla base dei dati aggregati trasmessi dall’Agenzia delle Dogane, si tratta precisamente di 225.160 chilogrammi di materiali di armi e componenti militari. La quasi totalità delle merci, scrive la giornalista, riguarda dichiarazioni doganali di esportazione presentate presso altre Dogane, ma con imbarco dal porto ravennate e destinazione in Stati al di fuori dell’Unione europea. “Leggi l’inchiesta di Altreconomia a firma di Linda Maggiori “.

Un elemento fondamentale della ricostruzione riguarda proprio la destinazione finale delle spedizioni. I dati ottenuti dalle Dogane non indicano i Paesi destinatari. Nell’articolo, Maggiori ipotizza che le merci siano state sdoganate in Paesi europei produttori di armamenti, tra cui Repubblica Ceca e Ungheria, per essere poi trasferite a Ravenna e imbarcate verso destinazioni extra-Ue. La giornalista prospetta inoltre la possibilità che tra i destinatari vi sia Israele, considerando che nel 2025 il Paese è stato la principale destinazione dei container partiti dal porto di Ravenna. Si tratta tuttavia di un’ipotesi: i dati aggregati sulle 225 tonnellate non consentono di stabilire con certezza dove siano arrivate le singole spedizioni.

L’inchiesta riprende anche la vicenda giudiziaria legata all’accesso ai dati. Dopo la recente pronuncia del Consiglio di Stato, l’Agenzia delle Dogane ha trasmesso le informazioni aggregate sui transiti di materiali militari. Come ricostruito da Maggiori, l’avvocato Andrea Maestri ha annunciato di aver depositato in Procura la documentazione ottenuta, integrando l’esposto penale presentato l’11 settembre 2025.

Maestri chiede che vengano avviate indagini per verificare se eventuali esportazioni e transiti di armi verso Israele attraverso lo scalo ravennate abbiano violato la normativa italiana, con particolare riferimento alla legge 185 del 1990. L’esistenza di spedizioni di materiali militari e l’eventuale destinazione a Israele, così come la sussistenza di violazioni di legge, sono questioni distinte che dovranno essere chiarite sulla base degli elementi disponibili e degli eventuali accertamenti giudiziari.

Nel 2026 i dati sulle armi sarebbero a zero, ma resta il nodo dei materiali a doppio uso

Nella sua inchiesta, Maggiori riferisce che, secondo i dati più recenti forniti dalle Dogane e relativi al 2026, non risulterebbero transiti di armi militari dal porto di Ravenna. Resta inoltre aperta la questione dei cosiddetti materiali dual use, beni e tecnologie che possono avere sia applicazioni civili sia impieghi militari.

Maggiori segnala che, secondo le informazioni raccolte dalla campagna No Harbour for Genocide, nei primi sei mesi del 2026 dal porto di Ravenna sarebbero partite almeno nove spedizioni di materiali non meglio identificati, provenienti dall’Europa centrale e dirette allo stabilimento israeliano Elbit Systems Cyclone di Karmiel. La stessa giornalista precisa che, in assenza di dati ufficiali certi sulla natura dei materiali, il loro eventuale impiego militare e la loro destinazione effettiva restano da verificare.

Il Coordinamento: «Chiediamo ora che si apra un processo»

Riprendendo i dati e le ricostruzioni pubblicate da Altreconomia, il Coordinamento popolare contro i traffici di armi del porto di Ravenna torna a chiedere chiarezza sulle spedizioni e sulle eventuali responsabilità. Nel comunicato, il Comitato definisce i nuovi elementi «questa è una ulteriore gravissima prova di complicità» e sostiene che l’eventuale cambiamento registrato nel 2026 sia legato alla mobilitazione cittadina e all’esposto presentato nel settembre dello scorso anno.

“Chiediamo ora che si apra un processo, chi ha permesso che queste armi finissero ad ammazzare bambini, deve prendersi le sue responsabilità”, scrive il Coordinamento, sollecitando che vengano chiariti i possibili profili di responsabilità relativi ai traffici del 2025.

L’organizzazione chiede inoltre informazioni sui materiali a doppio uso che sarebbero stati inviati nel 2026 a Elbit System e ad altre aziende militari israeliane, oltre che sulle spedizioni dirette verso le colonie israeliane.