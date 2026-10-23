Pulizia della spiaggia a Lido di Classe nella Riserva di Foce Bevano il 25 ottobre

“La pulizia, che non si è potuta svolgere lo scorso anno causa stradelli allagati, si preannuncia impegnativa e durerà per l’intera giornata, ma ognuno può dedicarvi anche solo poche ore, a seconda del tempo a disposizione. – annunciano gli organizzatori di Salviamo il fratino della costa ravennate e cervese – Sono consigliabili guanti e vestiario adeguato alle temperature, mentre i sacchi per la raccolta sono forniti da Hera Servizi Ambientali, che provvederà anche al loro ritiro. L’iniziativa è adattissima a famiglie, ragazzi e bambini e sarà l’occasione per ammirare la foce del torrente Bevano, normalmente inaccessibile dove, con tutte le cautele del caso, sarà possibile effettuare la pulizia dai rifiuti depositati sulla battigia. Se qualcuno fosse interessato – gratuitamente – a qualcuna delle numerose boe spiaggiate, spesso ancora riutilizzabili, ci può contattare.”