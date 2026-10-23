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Pulizia della spiaggia a Lido di Classe nella Riserva di Foce Bevano il 25 ottobre
La Rete di Associazioni Salviamo il fratino della costa ravennate e cervese invita tutti coloro che amano la natura alla pulizia spiaggia che si svolgerà nella giornata di domenica 25 ottobre, con ritrovo alle ore 9.45 presso il parcheggio dello stabilimento Go Go Beach in via Bering 105 a Lido di Classe.
“La pulizia, che non si è potuta svolgere lo scorso anno causa stradelli allagati, si preannuncia impegnativa e durerà per l’intera giornata, ma ognuno può dedicarvi anche solo poche ore, a seconda del tempo a disposizione. – annunciano gli organizzatori di Salviamo il fratino della costa ravennate e cervese – Sono consigliabili guanti e vestiario adeguato alle temperature, mentre i sacchi per la raccolta sono forniti da Hera Servizi Ambientali, che provvederà anche al loro ritiro. L’iniziativa è adattissima a famiglie, ragazzi e bambini e sarà l’occasione per ammirare la foce del torrente Bevano, normalmente inaccessibile dove, con tutte le cautele del caso, sarà possibile effettuare la pulizia dai rifiuti depositati sulla battigia. Se qualcuno fosse interessato – gratuitamente – a qualcuna delle numerose boe spiaggiate, spesso ancora riutilizzabili, ci può contattare.”
Domenica 15 novembre si replicherà a Lido di Dante. Per informazioni è possibile chiamare o mandare messaggio al 3467008898 (Leonardo), oppure mail a fratinoravenna@gmail.com.