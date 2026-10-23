Ravenna, il Liceo Artistico intitola il laboratorio di grafica a Giuseppe Maestri

Un nome da ricordare ogni giorno, nel luogo in cui si impara a dare forma alla creatività. Il Liceo Artistico Musicale di Ravenna ha intitolato oggi il proprio laboratorio di grafica a Giuseppe Maestri, artista ravennate che ha lasciato un segno nella vita culturale della città come incisore, artista e gallerista.

La cerimonia è stata l’occasione per ripercorrere le diverse sfaccettature della figura di Maestri, grazie agli interventi del dirigente scolastico Gianluca Dradi, della direttrice dell’Accademia Paola Babini, di Paolo Trioschi del MAR e dell’artista Nicola Samorì. Erano presenti anche alcuni eredi dell’artista.