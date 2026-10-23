Ravenna, pochi posti letto e affitti troppo alti: gli studenti universitari annunciano un presidio il 27 e lo sciopero il 30

Il costo degli affitti, la disponibilità insufficiente di posti letto e i ritardi nell’erogazione delle borse di studio sono al centro della protesta degli universitari di Ravenna. Cambiare Rotta si mobilita per chiedere interventi concreti sul diritto allo studio e annuncia per martedì 27 ottobre, alle 13, un presidio a Palazzo Corradini, storica sede universitaria della città. L’iniziativa si inserisce in una mobilitazione più ampia che culminerà venerdì 30 ottobre con lo sciopero generale, al quale il collettivo invita ad aderire anche docenti e personale universitario.

Secondo Cambiare Rotta, l’attuale sistema di sostegno agli studenti non è in grado di rispondere all’aumento del costo della vita e alle difficoltà economiche di chi frequenta l’università lontano da casa. Nel mirino ci sono ER.GO, Fondazione Flaminia, Regione Emilia-Romagna, Comune e Università di Bologna, chiamati a dare risposte sulla disponibilità di alloggi, sui tempi di assegnazione e sull’erogazione delle borse di studio.

Uno dei problemi evidenziati dal collettivo riguarda la scarsità di alloggi universitari. Nel campus di Ravenna, frequentato da circa 4mila studenti, molti dei quali fuorisede o internazionali, i posti letto gestiti da ER.GO e Fondazione Flaminia sarebbero soltanto 150, secondo i dati riportati dagli organizzatori.

Una disponibilità che, secondo Cambiare Rotta, non risponde alle necessità degli universitari. Il collettivo denuncia inoltre i ritardi nell’assegnazione degli alloggi, che in alcuni casi arriverebbero quando le lezioni sono già iniziate, le lunghe attese per le borse di studio e le condizioni degli studentati.

Le critiche si estendono alle politiche nazionali sull’università e sul diritto allo studio. Cambiare Rotta contesta l’operato della ministra Anna Maria Bernini e accusa il Governo di non investire adeguatamente nel diritto allo studio, favorendo invece la realizzazione di studentati privati con costi difficilmente sostenibili per molti studenti.

Le richieste

Per affrontare la situazione, il collettivo chiede l’apertura di un tavolo permanente con ER.GO, Regione, Comuni e Università di Bologna, con l’obiettivo di definire un piano straordinario per rispondere alla crisi abitativa ed economica degli studenti.

Tra le proposte c’è anche un contributo affitti immediato di almeno 2mila euro per ogni studente fuorisede, da aumentare progressivamente fino a 6mila euro.

Il presidio del 27 ottobre e lo sciopero generale del 30

Il primo appuntamento ravennate è fissato per martedì 27 ottobre alle 13 a Palazzo Corradini, dove Cambiare Rotta organizza un presidio per rilanciare le richieste sul diritto allo studio e mantenere alta l’attenzione sulle difficoltà degli universitari.

La mobilitazione proseguirà poi nel quadro dello sciopero generale di venerdì 30 ottobre. Per quella mattina il collettivo ha annunciato un preconcentramento universitario alle 8.30 a Palazzo Corradini e invita a partecipare studenti, docenti e personale dell’università.