Ravenna, torna davanti al supermercato con un bastone: denunciato 26enne

Nel giro di poche ore è stato fermato due volte davanti allo stesso supermercato di Ravenna. La seconda, secondo quanto riferito dai Carabinieri, aveva con sé un bastone di legno lungo circa 50 centimetri, appuntito a un’estremità. Un cittadino straniero di 26 anni è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

L’intervento dei militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ravenna è scattato nel pomeriggio di ieri, dopo una chiamata al 112 da parte del responsabile del punto vendita. L’esercente aveva segnalato la presenza, nelle vicinanze del supermercato, di un uomo che molestava i clienti con insistenti richieste di denaro.

Arrivati sul posto, i Carabinieri hanno individuato e bloccato il 26enne. Durante il controllo, l’uomo impugnava il bastone, che è stato sequestrato.

Il giovane era già stato controllato poche ore prima, sempre davanti allo stesso supermercato. In quella circostanza era stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta e affidato al personale sanitario del 118, che lo aveva trasportato al Pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Dalla struttura sanitaria, riferiscono i Carabinieri, si era poi allontanato arbitrariamente.

Gli accertamenti svolti successivamente in caserma hanno fatto emergere un ulteriore elemento: il 26enne è attualmente sottoposto alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, disposta con una sentenza del Tribunale di Ravenna nel giugno scorso.