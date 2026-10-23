Ronaldinho in campo nella partita del 15 novembre contro Forlì. A confermarlo il sindaco Barattoni

Il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, a Fattore R ha dichiarato che Ronaldinho giocherà nella partita del 15 novembre contro Forlì , l’attesissimo derby. Ha trovato così conferma la voce che da un paio di mesi voleva il 46enne brasiliano (campione del Mondo con il Brasile nel 2002 e Pallone d’Oro nel 2005) in campo nella partita in programma al Bruno Benelli domenica 15 novembre alle ore 17.30.

Ricordiamo che nell’estate 2026 il Ravenna FC ha sorpreso il mondo del calcio annunciando l’ingaggio di Ronaldinho, ex fuoriclasse di Barcellona e Milan. Un’operazione fortemente voluta dal presidente Ignazio Cipriani, con il coinvolgimento di Ariedo Braida, che ha portato il brasiliano 46enne in giallorosso con l’obiettivo di disputare almeno uno spezzone di partita ufficiale e segnare l’ultimo gol della sua straordinaria carriera. Un’iniziativa dal forte impatto mediatico, capace di proiettare il Ravenna sulla scena internazionale.