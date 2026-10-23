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Sciopero nella sanità del 30 ottobre dei sindacati autonomi e di base
23 ottobre 2026 | 17:30
L’Azienda USL della Romagna informa tutta la cittadinanza dello Sciopero Generale Nazionale per l’intera giornata del 30 ottobre 2026, di tutto il personale, indetto dalle Associazioni Sindacali USI Cit, Cub Sanità, FISI, USB, Cobas e Sindacato Sociale di Base.
Nella giornata dello sciopero l’Ausl assicura che saranno assicurati i servizi pubblici essenziali attraverso l’erogazione delle prestazioni indispensabili non dilazionabili nel rispetto della vigente normativa.