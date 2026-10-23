Shopping in centro a Lugo, arriva la Fiera d’autunno con 70 espositori
Il centro storico di Lugo si prepara ad accogliere la Fiera d’autunno, il tradizionale mercato straordinario che domenica 25 ottobre porterà circa 70 espositori nelle piazze cittadine. Dalle 8 alle 20, per l’intera giornata, le aree del centro si animeranno con bancarelle dedicate allo shopping e agli acquisti di stagione.
Il mercato, interamente non alimentare, proporrà un’ampia scelta di prodotti, dall’abbigliamento alle calzature, fino ad altre tipologie di merci. Gli operatori occuperanno gli spazi a traffico limitato di piazza Martiri, piazza Baracca, piazza Trisi e largo della Repubblica, trasformando il cuore della città in un grande mercato all’aperto.
In vista delle ricorrenze di Ognissanti e della commemorazione dei defunti, saranno presenti anche due espositori specializzati nella vendita di piante e fiori, per chi desidera effettuare acquisti legati alle festività dei primi giorni di novembre.
La Fiera d’autunno rientra nel calendario dei tradizionali mercati domenicali di Lugo, organizzati in alcuni momenti dell’anno. Oltre all’appuntamento dell’ultima domenica di ottobre, le fiere si svolgono in occasione dell’avvio dei saldi invernali, la seconda domenica di gennaio, e della Domenica delle Palme, prima di Pasqua.
I prossimi appuntamenti sono già fissati per domenica 6, 13 e 20 dicembre, quando il centro storico tornerà a ospitare i mercati straordinari nelle tre domeniche che precedono il Natale.