Spadoni (LpRa): Nuovi stalli in via Anastagi. E il multipiano di Via Beatrice Alighieri?

Abbiamo appreso dagli organi di informazione e successivamente in sede di commissione consiliare la notizia della volontà dell’Amministrazione comunale di acquistare da un soggetto privato una decina di stalli sosta in via Anastagi – piazzetta Padre Rossi per un importo di 150 mila euro. Una decisione riprovevole soprattutto sul metodo poiché di fatto già deliberata nonostante manchi ancora l’approvazione indispensabile da parte del Consiglio comunale. Evidentemente la forza dei numeri della maggioranza dimostra a tutto tondo come sia del tutto ininfluente il voto del Consiglio comunale, autentico organo primario di rappresentanza della città!

Ciò premesso sarà valutata nella sede deputata alla discussione e approvazione dell’atto deliberativo l’opportunità di tale scelta e, non meno, la congruità economica dell’operazione in questione. A margine poi dell’argomento riguardante la necessità di aumentare i posti di sosta nel centro cittadino, la Giunta aveva espresso in più occasioni la ferma volontà di realizzare un parcheggio multipiano in via Beatrice Alighieri. Infrastruttura che andrà valutata con la dovuta attenzione ai fini dell’impatto estetico, paesaggistico ed ambientale, tuttavia per il momento non rappresenta altro che un sogno nel cassetto anche se approvato formalmente dalla giunta.

Tant’è che nel Piano ufficiale degli investimenti del Comune, tale intervento si limita ad essere citato a cui però non corrisponde alcun impegno economico di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028 nonostante, come si diceva, l’approvazione da parte della giunta avvenuta ad inizio anno. Tale opera prevede un aumento di 129 posti complessivi ed un costo stimato di 1,4 milioni di euro.

Sarebbe dunque interessante capire anche le intenzioni dell’esecutivo in ordine a questa infrastruttura di fatto solo sulla carta e che richiede la copertura economica. Vogliamo sperare che il multipiano di via Alighieri possa approdare in commissione e successivamente in Consiglio prima di essere divulgato vox populi.