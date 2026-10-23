Trasporto pubblico, c’è tempo fino al 18 dicembre per richiedere “Salta Su”: abbonamenti gratuiti o agevolati per gli studenti

C’è tempo fino alle ore 14 del 18 dicembre 2026 per richiedere “Salta Su”, l’abbonamento gratuito o a prezzo agevolato per il trasporto pubblico locale riservato agli studenti residenti in Emilia-Romagna. A ricordare la scadenza è Start Romagna, che segnala anche la possibilità di accedere ad altre formule di abbonamento dedicate ai giovani e al personale docente.

L’iniziativa regionale è rivolta alle alunne e agli alunni iscritti alle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, e ai percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP), compresi quelli frequentati fuori regione.

Per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado l’abbonamento è gratuito. Per chi frequenta le scuole superiori o i percorsi IeFP, invece, l’agevolazione è riconosciuta ai nuclei familiari con un Isee pari o inferiore a 30mila euro. Da quest’anno è prevista una quota di adesione una tantum di 15 euro.

Tutte le informazioni e le modalità per presentare la richiesta sono disponibili sul sito della Regione Emilia-Romagna: mobilita.regione.emilia-romagna.it/saltasu.

Abbonamenti Start Romagna Under 26

Prosegue anche la campagna abbonamenti Under 26 di Start Romagna, con una formula annuale destinata agli studenti che non possiedono i requisiti per accedere a “Salta Su” e che non abbiano ancora compiuto 27 anni alla data di inizio della validità dell’abbonamento.

Per acquistare il primo abbonamento è necessario recarsi in uno dei Punto Bus di Start Romagna e richiedere la tessera Mi Muovo. Per i rinnovi, invece, è possibile procedere direttamente online, ricaricando l’abbonamento.

Le informazioni sono disponibili sul sito di Start Romagna: acquista o rinnova un abbonamento.

Carta del Docente per acquistare gli abbonamenti

Start Romagna ricorda inoltre di aver aderito alla Carta del Docente, che consente al personale insegnante di utilizzare il contributo economico del Ministero dell’Istruzione e del Merito per acquistare titoli di viaggio e abbonamenti al trasporto pubblico locale.

Il voucher può coprire l’intero costo dell’abbonamento oppure una parte della spesa ed è utilizzabile per titoli mensili e annuali. Può essere speso esclusivamente presso i Punto Bus di Start Romagna.