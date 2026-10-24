amarcord
A 50 anni dal diploma, i “ragazzi” della 5^ C si ritrovano per una serata da ricordare
24 ottobre 2026 | 14:50
Ritrovarsi ancora insieme dopo mezzo secolo. Così hanno fatto alcuni ex studenti della classe 5^C dell’Istituto Tecnico per Geometri “Camillo Morigia” di Ravenna, che venerdì 23 ottobre si sono riuniti presso il Ristorante Pizzeria Lo Schiaccianoci di Argenta per celebrare il 50° anniversario del diploma di maturità, conseguito nell’estate del 1976.
L’occasione ha fatto ripercorrere momenti scolastici, condividere storie di vita e ricordare con affetto quei compagni che se ne sono andati troppo presto.
Alla cena era presente anche il professor Pietro Vanicelli, docente di estimo, una vera istituzione dell’Istituto.
Gli ex della Quinta C