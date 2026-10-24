A 50 anni dal diploma, i “ragazzi” della 5^ C si ritrovano per una serata da ricordare

Ritrovarsi ancora insieme dopo mezzo secolo. Così hanno fatto alcuni ex studenti della classe 5^C dell’Istituto Tecnico per Geometri “Camillo Morigia” di Ravenna, che venerdì 23 ottobre si sono riuniti presso il Ristorante Pizzeria Lo Schiaccianoci di Argenta per celebrare il 50° anniversario del diploma di maturità, conseguito nell’estate del 1976.

L’occasione ha fatto ripercorrere momenti scolastici, condividere storie di vita e ricordare con affetto quei compagni che se ne sono andati troppo presto.