Cambio dell’ora 2026, domenica 25 ottobre torna l’ora solare: più luce al mattino, pomeriggi più corti

C’è un momento, ogni autunno, in cui la giornata sembra accorciarsi tutta insieme. Non è soltanto una sensazione: da domani, domenica 25 ottobre, il tramonto arriverà un’ora prima rispetto all’orologio, e anche in Romagna il pomeriggio avrà un sapore più invernale. Il motivo è il ritorno dell’ora solare, che scatterà nella notte tra sabato e domenica.

Alle 3 del mattino le lancette torneranno sulle 2. Chi sabato sera dimenticherà di regolare la sveglia non dovrà preoccuparsi: smartphone, computer e gran parte degli orologi digitali connessi si aggiorneranno automaticamente. Andranno invece sistemati a mano gli orologi tradizionali e gli apparecchi che non regolano l’ora da soli.

Per chi non ha impegni domenica mattina c’è una piccola buona notizia: quella notte si potrà dormire un’ora in più. Ma il vantaggio ha il suo rovescio. La luce si sposterà verso le prime ore del giorno, mentre nel tardo pomeriggio sarà più difficile ritagliarsi una passeggiata all’aperto prima che faccia buio.

Il cambio si sente soprattutto dopo il lavoro

Il ritorno all’ora solare modifica la distribuzione della luce durante la giornata, non la durata effettiva delle ore di sole. Il mattino sarà più luminoso a un orario anticipato, mentre la sera arriverà prima.

Per chi si alza presto, per esempio per accompagnare i figli a scuola o raggiungere il posto di lavoro, la novità può essere accolta positivamente. Per chi invece esce dall’ufficio nel tardo pomeriggio, il cambiamento sarà più evidente: il tempo per fare commissioni, andare in bicicletta o godersi gli spazi all’aperto dopo il lavoro si ridurrà.

E le giornate continueranno ad accorciarsi anche nelle settimane successive, fino al solstizio d’inverno di dicembre. Non è dunque soltanto il cambio dell’ora a portarci verso la stagione più buia, ma il normale ciclo delle stagioni.

Perché si cambia ancora l’ora?

Il sistema attuale prevede due passaggi ogni anno: l’ora legale entra in vigore in primavera, quando gli orologi vengono spostati avanti, e lascia il posto all’ora solare in autunno. L’obiettivo dell’ora legale è sfruttare maggiormente la luce naturale nelle ore serali, con possibili benefici anche sui consumi elettrici.

Ma il doppio cambio è da tempo al centro di un dibattito che coinvolge istituzioni, esperti e cittadini. In Italia è tornata d’attualità l’ipotesi di mantenere l’ora legale per tutto l’anno, evitando di spostare le lancette due volte.

Il tema è arrivato nuovamente all’attenzione della Camera: a ottobre 2026 si è riaperto il confronto sulla possibilità di superare il cambio stagionale e promuovere una sperimentazione. La questione, però, non è ancora risolta e richiede un percorso istituzionale anche a livello europeo.

Chi sostiene l’ora legale permanente punta soprattutto sulla maggiore luce disponibile nel tardo pomeriggio e sui possibili risparmi energetici. Chi è più prudente richiama invece gli effetti di un orario diverso sulla luce mattutina durante l’inverno e sui ritmi biologici. Per arrivare a una scelta definitiva servirà quindi una valutazione complessiva, oltre a un coordinamento tra i Paesi europei.

Quando tornerà l’ora legale?