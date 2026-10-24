Cotignola, raccolta benefica di materiali ferrosi e oggetti usati dal 26 al 30 ottobre

Una raccolta di materiali ferrosi e oggetti da mercatino per sostenere le realtà del territorio. Da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre l’associazione «Amici per gli altri», composta dagli ex ragazzi della parrocchia, organizza una nuova iniziativa benefica nel piazzale di via dell’Artigiano, nella zona industriale di Cotignola, con il patrocinio del Comune.

Il mercatino sarà aperto con orario continuato dalle 7.30 alle 19. Chi desidera contribuire potrà consegnare direttamente sul posto i materiali e gli oggetti, oppure concordare un ritiro a domicilio contattando i volontari.

L’iniziativa prosegue da oltre vent’anni grazie all’impegno di un gruppo di amici. Nel corso del tempo, i fondi raccolti hanno permesso di sostenere asili, scuole e associazioni di Cotignola, Barbiano, Bagnara, Solarolo, Lugo e Faenza, oltre alla chiesa di San Francesco di Cotignola.