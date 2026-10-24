Fenix Energia Faenza esordisce in casa vincendo 3-1 con il Granarolo Volley
Pronto riscatto della Fenix Energia che esordisce in casa vincendo 3-1 con il Granarolo Volley, cancellando il passo falso della settimana precedente. Le faentine perdono il primo set 26-24 poi hanno una grandissima reazione, vincendo i tre consecutivi con ampi scarti: 25-9; 25-17; 25-12. La squadra di coach Del Giudice conquista una grande vittoria grazie ad un’ottima prestazione del collettivo.
“Nel primo set siamo stati ancora una volta contratti e sul 23-23 due nostri errori hanno dato la vittoria a Granarolo – spiega coach Alberto Del Giudice – poi c’è stato un reset dovuto anche ad un cambio di strategia, ed è arrivata la spinta giusta alla squadra. Il secondo è stato senza storia, nel terzo siamo stati sempre avanti con una leggera flessione nel finale e nel quarto abbiamo dominato permettendo a tutte di giocare.
Tranne che nel primo set la squadra ha trovato la fluidità nel gioco che ci era mancata nella prima giornata e che ci ha resi imprevedibili in attacco. Le centrali sono state utilizzate tanto e la differenza è stata palpabile. Nota di merito alla difesa che si è sempre fatta trovare al posto giusto e al servizio come si vede dai 13 ace”.
Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà sabato 31 ottobre alle 18 ottobre in casa del Nettunia Bologna.
Fenix Energia Faenza – Granarolo Volley 3 – 1 (24-26; 25-9; 25-17; 25-12)
FAENZA: Cavallari 14, Raffoni (L2), Bartoli 5, Ravaioli 1, D’Agostino 6, Giorgi 1, Rossi 15, Seganti (L1), Frontali 1, Francesconi 16, Mezzetti 3, Babini 1, Garavini. All.: Del Giudice Ass.: Bertaccini
GRANAROLO: Baldazzi 1, De marco ne, Tiberi 11, Cacciari 7, Verzella 10, Martinelli ne, Frombetti 4, Davide 3, Cavazza (L1), Ganfemi ne, Palloni, Bollina 1. All.: