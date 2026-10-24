Fenix Energia Faenza esordisce in casa vincendo 3-1 con il Granarolo Volley

“Nel primo set siamo stati ancora una volta contratti e sul 23-23 due nostri errori hanno dato la vittoria a Granarolo – spiega coach Alberto Del Giudice – poi c’è stato un reset dovuto anche ad un cambio di strategia, ed è arrivata la spinta giusta alla squadra. Il secondo è stato senza storia, nel terzo siamo stati sempre avanti con una leggera flessione nel finale e nel quarto abbiamo dominato permettendo a tutte di giocare.

Tranne che nel primo set la squadra ha trovato la fluidità nel gioco che ci era mancata nella prima giornata e che ci ha resi imprevedibili in attacco. Le centrali sono state utilizzate tanto e la differenza è stata palpabile. Nota di merito alla difesa che si è sempre fatta trovare al posto giusto e al servizio come si vede dai 13 ace”.