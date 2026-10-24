Halloween a Borgo Montone, torna la festa con percorsi da brividi e animazione

La pineta trasformata in un percorso da brividi, le case del quartiere addobbate per il classico «dolcetto o scherzetto», spettacoli di strada e giochi per i più piccoli: a Borgo Montone torna la tradizionale festa di Halloween, giunta quest’anno alla 19esima edizione e organizzata come ogni anno dal Comitato cittadino, insieme ai volontari e agli abitanti del paese, con ingresso a offerta libera e ricavato devoluto in beneficenza.

La festa prenderà il via dalle 18 di sabato 31 ottobre e coinvolgerà le strade del borgo con iniziative pensate per bambini e famiglie. Tra gli appuntamenti ci sarà il concorso dedicato alle case illuminate e decorate per Halloween: saranno i partecipanti a votare gli allestimenti più belli e originali, che verranno premiati.

Nella pineta, l’iniziativa «La Paura vi aspetta» proporrà un’atmosfera da brividi, con rumori, suoni, fumi, giochi di luce ed effetti speciali, accompagnati da vampiri, mostri, zombie e ragnatele. Il programma comprende anche attrazioni di strada con giocolieri, clown, fachiri e acrobati. Per chi vorrà cimentarsi in un’attività di gruppo, sarà inoltre possibile giocare a dodgeball, con dolcetti e caramelle.

Non mancherà il punto ristoro, attivo dalle 18 con servizio da asporto. In menu cappelletti al ragù, piadina con salumi o salsiccia, pizza al taglio, vin brulè, ciambella, acqua, vino, birra e Coca-Cola. Nella pineta i bambini potranno assaggiare anche lo «zucchero della Notte».

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, alcune strade saranno chiuse al traffico dalle 17.30, con esclusione dei residenti e degli autorizzati. Le vie interessate sono via Fiume Montone Abbandonato, all’angolo con via Zancana, via L. D’Albano, via L. Lugano e via Trasimeno. La viabilità sarà presidiata con cartelli e transenne.

I parcheggi più vicini per raggiungere l’area si trovano nell’area dell’Ipercoop, in via L. D’Orta, in viale Spinelli e nelle altre zone segnalate. È inoltre vietato utilizzare botti e fumogeni, come previsto dall’ordinanza comunale.

Sul fronte della sicurezza sarà presente un presidio territoriale delle forze dell’ordine, affiancato da otto operatori dell’Associazione nazionale Carabinieri, quattro operatori della Protezione civile Mistral e dai volontari del Comitato.