Il Ravenna rialza subito la testa: poker alla Vis Pesaro con doppietta di Maggio. Giallorossi a -6 dalla vetta

Il Ravenna torna a vincere e lo fa con una prestazione netta e convincente, travolgendo la Vis Pesaro per 4-0 nella trasferta di sabato 24 ottobre. Una vittoria importante per i giallorossi, chiamati a reagire dopo la sconfitta di domenica scorsa contro lo Spezia, che permette alla formazione ravennate di ritrovare fiducia e accorciare le distanze dalla vetta della classifica. Complice il pareggio della capolista, il Ravenna si porta infatti a sei punti dal primo posto.

La partita, iniziata alle 17.30, si mette subito sui binari giusti per i giallorossi, che impiegano appena otto minuti per sbloccare il risultato. A firmare il vantaggio è Lorenzo Lonardi, servito da Vinicius. La Vis Pesaro non ha nemmeno il tempo di riorganizzarsi che, appena due minuti più tardi, arriva il raddoppio: al 10′ è Mattia Maggio, su assist di Duca, a portare il Ravenna sul 2-0.

L’avvio travolgente dei giallorossi indirizza una gara che il Ravenna continua a gestire con autorità, senza accontentarsi del doppio vantaggio. Al 27′ arriva anche il terzo gol, ancora con Maggio, questa volta servito da Lonardi. Una doppietta che corona un primo tempo di grande efficacia offensiva e manda le squadre negli spogliatoi sul risultato di 3-0.

Nella ripresa i giallorossi amministrano il largo vantaggio, senza rinunciare a cercare altre occasioni. I cambi permettono di gestire le energie e al 70′ arriva anche il quarto gol, firmato da Joshua Tenkorang, entrato in campo appena sei minuti prima al posto di Vinicius. Una rete che rende ancora più pesante il passivo per i padroni di casa e completa il poker ravennate.

Nel finale della partita, con il risultato ormai al sicuro, il Ravenna continua a rendersi pericoloso e in pieno recupero è Spini ad andare vicinissimo al gol, sfiorando la rete che avrebbe reso ancora più largo il successo dei giallorossi.

Il 4-0 rappresenta una risposta importante dopo la battuta d’arresto della scorsa domenica. Il Ravenna ritrova i tre punti, ma soprattutto offre una prova di carattere e concretezza, costruendo il successo già nella prima mezz’ora e confermando nella ripresa la propria superiorità.