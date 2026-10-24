Inaugurato il progetto espositivo di Ugo Nespolo “L’ora incerta”, nei Chiostri Danteschi e nei Musei Byron e del Risorgimento

È stato inaugurato oggi 24 ottobre “L’ora incerta”, un progetto espositivo, diffuso nelle due sedi dei Chiostri Danteschi e dei Musei Byron e del Risorgimento, che raccoglie le visioni newyorkesi di Ugo Nespolo.

La mostra, curata da Sandro Parmiggiani, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, presenta venti acrilici su pannelli di fibre ad alta densità, ispirati a New York. Non una semplice rappresentazione della metropoli americana ma una rilettura personale dei suoi spazi, delle sue luci e della sua energia, filtrata attraverso lo sguardo ironico, colto e sperimentale che contraddistingue la ricerca di Nespolo.

A questi si aggiunge una serie di quaranta opere, un excursus tra opere di epoche diverse, grandi disegni su carta, ceramiche recenti e libri d’artista, che documenta come l’indagine dell’artista piemontese si sia sviluppata attraverso una pluralità di tecniche che ne hanno caratterizzato la sua identità stilistica.

Una sezione è riservata al cinema, con un video che raccoglie parti dei film d’avanguardia realizzati da Nespolo a partire dagli anni Sessanta e che fa riscoprire una stagione decisiva della sua attività, quando la Settima arte era terreno di sperimentazione e confronto con i linguaggi più innovativi della cultura visiva.

Il percorso espositivo si estende ai Musei Byron e del Risorgimento che accoglie un unico lavoro; si tratta di un acrilico su fibre ad alta densità che riproduce, con le forme e i colori tipici della sua cifra espressiva, il ritratto del poeta romantico inglese, Lord Byron.

UGO NESPOLO. L’ORA INCERTA