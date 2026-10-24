L’Associazione culturale “Benigno Zaccagnini” premia con tre borse di studio studentesse di Medicina a Ravenna

Nella giornata di venerdì 23 ottobre, l’Aula Magna del Plesso Ospedaliero di Ravenna ha ospitato la cerimonia di consegna delle borse di studio promosse dall’Associazione Culturale “Benigno Zaccagnini”, destinate a tre meritevoli dottoresse del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna (Sede di Ravenna) relative all’Anno Accademico 2025-2026.

L’iniziativa, resa possibile grazie al fondamentale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, ha visto la premiazione delle tre studentesse che si sono distinte per i brillanti risultati accademici ottenuti:

La cerimonia si è svolta alla presenza della Coordinatrice della Facoltà, Prof.ssa Mirella Falconi Mazzotti, del Presidente dell’Associazione Roberto Mariani e dei consiglieri Paolo Valenti, Valeria Masperi, Patrizia Ravagli e Ubaldo Agnoletti.