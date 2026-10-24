Lugo, 82 anni dall’eccidio dei martiri del Senio: il 26 ottobre la commemorazione

Lugo ricorda le vittime dell’eccidio nazifascista del 1944 con una cerimonia in programma lunedì 26 ottobre, nell’82esimo anniversario dei «martiri del Senio». La commemorazione prevede due momenti di raccoglimento: la deposizione di una corona d’alloro alla lapide dedicata a Carlo Landi, sulla rampa d’ingresso della Rocca estense, e un omaggio al cippo che ricorda i partigiani uccisi nella golena del fiume Senio.

Alle 10 la sindaca di Lugo Elena Zannoni e la presidente dell’Anpi Ebe Valmori deporranno una corona alla lapide di Carlo Landi. Alle 10.30 la cerimonia proseguirà sull’argine del Senio, dove sarà deposta una seconda corona al cippo dedicato ai partigiani.

La vicenda risale al 20 ottobre 1944, quando, nella zona tra Lugo e Cotignola, le truppe nazifasciste organizzarono un rastrellamento per colpire un gruppo di giovani partigiani provenienti dalle frazioni di Barbiano e Zagonara e dal sud del lughese.

Durante l’operazione furono catturati Luigi Ballardini, 18 anni, di Barbiano, Renzo Berdondini, 17 anni, Giovanni Dalmonte, 18 anni, Domenico Facciani, 20 anni, Giorgio Folicaldi, 15 anni, Floriano Montanari, 23 anni, e suo fratello Gianni Montanari, 17 anni. I sette giovani furono condotti al comando della Brigata nera nella Rocca di Lugo, dove vennero interrogati e selvaggiamente torturati insieme al ventenne Carlo Landi.

Landi fu ucciso il 25 ottobre e il suo corpo venne lasciato esposto ai piedi della Rocca come ammonimento. È proprio in quel punto che oggi si trova la lapide dedicata alla sua memoria.

I sette partigiani superstiti, in condizioni pietose dopo le torture, furono consegnati ai nazisti. In una mattinata plumbea vennero trascinati nella golena del Senio, allora in piena, fatti scendere verso la fiumana e fucilati uno alla volta. I loro corpi furono poi fatti rotolare nell’acqua.

Il cadavere martoriato di Giorgio Folicaldi riaffiorò dalla melma il 2 dicembre 1944. I corpi di Renzo Berdondini, Giovanni Dalmonte e Gianni Montanari furono invece ritrovati il 30 maggio 1945, grazie alle ricerche di parenti e amici volontari, che scandagliarono l’alveo del Senio fino ad Alfonsine, rischiando di incappare nelle mine lasciate dal fronte. Di Domenico Facciani, Luigi Ballardini e Floriano Montanari non fu più trovata traccia.