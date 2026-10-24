No armi nel porto di Ravenna: sciopero dei lavoratori e presidio FILT CGIL il 30 ottobre

La FILT CGIL di Ravenna organizza un’iniziativa contro le armi al porto di Ravenna per il 30 ottobre 2026 in occasione dello sciopero contro le armi nei porti. Per FILT CGIL “i lavoratori e le lavoratrici non sono complici delle guerre alimentate dai grandi potentati internazionali per il controllo dell’energia, ma sono i primi a subire le conseguenze con il carrello della spesa e il pieno di benzina. I lavoratori e le lavoratrici del porto non sono e non vogliono essere complici del genocidio, del riarmo e delle vittime di tutte le guerre, anche di quelle non dichiarate o asimmetriche.”

Il 4 settembre 2025, insieme alle categorie di CISL e UIL dei portuali, la FILT CGIL ha già espresso la propria totale contrarietà all’utilizzo del porto di Ravenna per il transito di armi, preannunciando iniziative di mobilitazione e blocco in caso ci fosse evidenza di transito di armi, componenti o materiali. Tale iniziativa ha permesso che il 18 settembre 2025 arrivasse alla CGIL l’informazione dei lavoratori dell’arrivo dei container di armi e che tramite l’interlocuzione con le istituzioni venisse impedito.