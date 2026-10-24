Il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni, l’assessore Massimo Cameliani, il Presidente della Cassa di Ravenna Antonio Patuelli e la Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Mirella Falconi Mazzotti hanno inaugurato questa mattina il nuovo pannello musivo installato all’ingresso di Marina Romea, realizzato dalla Scuola di Mosaico Sisam di Marina Romea.

Il pannello, realizzato con il sostegno della Cassa di Ravenna e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, ha l’obiettivo di presentare al meglio, con una insegna artistica perfettamente coerente con la storia e la cultura del nostro territorio, la località di Marina Romea ai cittadini ed alle cittadine, ai visitatori e turisti, alle visitatrici e turiste.