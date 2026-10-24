OraSì Ravenna, a Lucca per ripartire: coach e squadra cercano il riscatto dopo San Severo

Dimenticare la delusione contro San Severo e ripartire con la giusta mentalità. È questo l’obiettivo dell’OraSì Basket Ravenna, attesa domani, domenica, alle 18 al PalaTagliate per la sfida contro Lucca, valida per la quinta giornata del campionato di Serie B Nazionale.

Dopo tre vittorie consecutive, la sconfitta nell’ultimo turno ha riportato l’attenzione sulla necessità di mantenere alta la concentrazione per tutta la partita. Un passaggio che l’allenatore giallorosso considera importante nel percorso di crescita della squadra, chiamata ora a trasformare la delusione in motivazione.

«Credo che la settimana sia stata positiva, perché ho visto un gruppo consapevole del fatto che contro San Severo non abbiamo fatto l’inizio di gara che volevamo», spiega coach Aniello, ricordando le difficoltà incontrate contro un avversario particolarmente impegnativo sul piano fisico e dell’intensità.

Il tecnico invita a non lasciarsi condizionare né dai successi precedenti né dall’ultima battuta d’arresto. «Le tre vittorie consecutive non devono farci pensare di aver già raggiunto qualcosa, il nostro obiettivo è chiaro. Una sconfitta non deve mettere in discussione il lavoro che stiamo facendo».

La partita contro San Severo, piuttosto, deve diventare un’occasione per capire dove intervenire e migliorare. Per competere a questo livello, sottolinea l’allenatore, servono maggiore continuità, energia e attenzione durante tutti i quaranta minuti. Da qui la richiesta di proseguire il lavoro con umiltà e di affrontare ogni impegno con la consapevolezza delle difficoltà che attendono i giallorossi.

La trasferta al PalaTagliate si annuncia impegnativa. Ravenna troverà una formazione dotata di qualità e desiderosa di conquistare la prima vittoria in campionato. Un avversario che, proprio per questo, renderà ancora più importante l’approccio alla gara.

«Mi aspetto una partita difficile, contro una squadra che ha qualità e che avrà voglia di conquistare la prima vittoria. Dovremo essere pronti a lottare, pareggiare la loro energia e sporcarci le mani», avverte il coach.

Per l’OraSì sarà quindi fondamentale partire con determinazione, senza concedere agli avversari il controllo dell’intensità. L’obiettivo è imporre la propria identità di gioco, restare concentrati e affrontare ogni possesso con la massima attenzione.

«Dopo San Severo, l’approccio sarà fondamentale: dobbiamo entrare in campo con la giusta mentalità, imporre la nostra identità e giocare con intensità e attenzione per tutti i quaranta minuti. Servirà una prova di squadra, con umiltà e voglia di conquistare ogni possesso», conclude Aniello