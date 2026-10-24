Polizia di Stato e Polizia locale di Ravenna sequestrano merce in zona Speyer e fanno 3mila euro di multa

Nella giornata di ieri 23 ottobre, la Polizia di Stato di Ravenna e la Polizia locale, hanno svolto una serie di controlli presso gli esercizi commerciali di vicinato del territorio, in particolare nella zona della Stazione ferroviaria e giardini Speyer.

Nell’ambito di tali controlli, gli agenti hanno potuto rilevare che in un esercizio pubblico in zona Stazione erano presenti sugli scaffali, per la vendita diretta al consumatore, prodotti alimentari preimballati, recanti etichettatura esclusivamente in lingua straniera e del tutto privi delle obbligatorie indicazioni in lingua italiana.

In secondo luogo gli agenti operanti accertavano anche che una serie di prodotti ortofrutticoli freschi erano posti ad una altezza inferiore a 50 cm da terra, altri erano privi di indicazioni in ordine alla categoria, tipologia e provenienza.

In base a quanto appurato gli agenti della Polizia Locale hanno sottoposto a sequestro amministrativo circa una cinquantina di prodotti alimentari di vario genere ed elevato sanzioni amministrative per oltre tremila euro.

Le attività sono state estese anche ad un altro esercizio pubblico (bar) della zona Giardini Speyer, al fine di identificare e monitorare le frequentazioni.