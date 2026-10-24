Polizia Locale di Ravenna, controlli nella zona della stazione: sequestrate tre e-bike modificate e sanzioni a un minimarket

Controlli sulla sicurezza stradale, verifiche negli esercizi commerciali e interventi per contrastare le irregolarità: la Polizia Locale di Ravenna ha intensificato le attività nella zona della stazione ferroviaria, con particolare attenzione ai Giardini Speyer, a viale Farini e alle strade limitrofe. Due i fronti su cui si sono concentrati gli accertamenti: la circolazione di biciclette elettriche modificate e il rispetto delle norme sulla vendita dei prodotti alimentari.

Sul versante commerciale, una pattuglia della Polizia Commerciale, impegnata in un servizio congiunto con personale della Questura di Ravenna, ha effettuato un’ispezione in un minimarket di via Carducci. Il controllo ha portato alla contestazione di diverse violazioni, con sanzioni per complessivi 3.272 euro.

In particolare, gli agenti hanno rilevato l’assenza delle indicazioni sulla provenienza di alcuni prodotti ortofrutticoli, la presenza di prodotti ortofrutticoli freschi esposti alla vendita a meno di 50 centimetri dal suolo e la mancanza dell’etichettatura in lingua italiana su 45 prodotti alimentari. Per questi ultimi è scattato il sequestro amministrativo.

L’altro fronte dei controlli ha riguardato la sicurezza stradale, con un’attenzione specifica alle biciclette a pedalata assistita modificate per aumentarne le prestazioni.

Durante un servizio di presidio in piazza Caduti sul Lavoro, la Polizia Locale ha individuato tre e-bike trasformate illegalmente in veri e propri ciclomotori, uno dei quali in grado di sviluppare la velocità di 50 km/h senza che fosse necessario pedalare.

I tre conducenti sono stati sanzionati per circolazione con veicoli non conformi alle caratteristiche costruttive previste e le biciclette sono state sottoposte a sequestro.