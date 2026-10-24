Prende forma lo spazio aperitivo gestito da L’Acciuga all’orangerie in Darsena: focus su vini e tapas di eccellenze locali

Il nuovo spazio in Darsena non sarà un vero e proprio bistrot con cucina, ma un punto di incontro dedicato all’aperitivo, alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali e alla conoscenza dei produttori. Giovanni Bezzi, titolare e oste dell’Osteria L’Acciuga, chiarisce i contorni della collaborazione con l’orangerie, il nuovo spazio affacciato sul Candiano che aprirà al pubblico il 29 ottobre.

L’intenzione è avviare una prima fase di attività fino alla fine del 2026, con una proposta concentrata sui vini del territorio e su una selezione di prodotti di qualità, privilegiando le produzioni locali. Il progetto, però, non si esaurisce nella somministrazione: l’obiettivo è anche raccontare le scelte produttive ed etiche che stanno dietro a ciò che viene servito, creando un collegamento più diretto tra chi produce e chi consuma.

La proposta sarà attiva dal giovedì al sabato, nella fascia dell’aperitivo e della prima serata, orientativamente dalle 18 alle 21. Gli orari definitivi devono ancora essere messi a punto. Al centro ci saranno i vini locali, accompagnati da piccoli assaggi e selezioni di prodotti del territorio, senza una cucina vera e propria.

Niente cocktail per il momento, ma «selezione di vini con focus sul locale», precisa Bezzi. Tra le proposte allo studio ci sono una serie di “tapas” con selezione di acciughe, salumi di qualità come la mora romagnola e il salame nero di Parma, il carciofo moretto di Brisighella e la giardiniera preparata con i prodotti dell’orto. Ci sarà spazio anche per una selezione di oli, provenienti principalmente dal territorio di Brisighella.

L’attenzione alle produzioni locali si tradurrà anche in un’attività di racconto e divulgazione. L’idea è spiegare ai clienti le caratteristiche dei prodotti, i metodi di lavorazione e le ragioni etiche alla base delle scelte. In prospettiva, Bezzi immagina anche incontri con produttori e ospiti, una volta che il progetto sarà più strutturato.

«Ogni prodotto verrà raccontato durante la somministrazione. Si spiegherà la scelta etica che c’è dietro la selezione di un prodotto piuttosto che un altro e il metodo produttivo che l’ha portato fin lì», racconta. L’obiettivo è «allargare quella che è la filiera produttiva al consumatore finale attraverso una comunicazione efficace e coerente».

La collaborazione con l’orangerie e il progetto di Regenesi nasce proprio da una vicinanza di intenti. L’Acciuga, spiega Bezzi, lavora sulla valorizzazione del prodotto ittico locale, mentre il progetto interno all’orangerie punta anche sul riuso e sull’utilizzo dell’orto. Un terreno comune che ha convinto il ristorante a partecipare a un’iniziativa che aspira a coinvolgere più realtà del territorio.

Il punto ristoro sarà inizialmente allestito soltanto negli spazi interni, nella zona rivolta verso la Darsena, di fronte all’atelier di Regenesi. L’area esterna resterà fruibile per passeggiare e accedere alla struttura, ma non è ancora attrezzata per la somministrazione. L’eventuale collocazione di tavolini all’aperto sarà valutata in seguito, anche in base alle condizioni climatiche e alla possibilità di predisporre una copertura.

La prima fase di attività è prevista fino alla fine dell’anno. Per il futuro, invece, non ci sono ancora decisioni definitive: Bezzi vorrebbe che il progetto diventasse uno spazio condiviso, capace di accogliere anche altri interpreti della filiera alimentare, dai panificatori ad altre realtà culinarie. Alcuni contatti sono già stati avviati, ma è ancora presto per fare nomi.

«Non vogliamo che sia una cosa esclusiva, ci piacerebbe che fosse un collettivo di collaboratori», spiega. L’intenzione è quindi costruire una proposta aperta, che possa evolvere nel tempo e dare spazio a esperienze diverse.

La collaborazione gastronomica si inserisce così nel progetto più ampio dell’orangerie, che dal 29 ottobre si prepara ad aprire al pubblico con attività legate alla moda sostenibile, all’arte e all’innovazione.

Per Bezzi, la componente enogastronomica è soltanto una parte di un’iniziativa che potrebbe offrire alla città nuovi luoghi di incontro e occasioni di approfondimento culturale.