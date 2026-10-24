Ravenna, alimentazione e salute dopo i 60 anni: conferenza con gli esperti Ausl

Oltre la metà degli over 65 della provincia di Ravenna è in eccesso ponderale e il 14% soffre di diabete. Sono alcuni dei dati che richiamano l’attenzione sull’importanza dell’alimentazione e degli stili di vita nella terza età, temi al centro della conferenza organizzata da Slow Food Ravenna Aps in collaborazione con l’Azienda Usl della Romagna, in programma lunedì 26 ottobre alle 16.30 nella Sala Vanni del CMP, in via Fiume Abbandonato 134 a Ravenna.

L’incontro, rivolto in particolare alle persone che hanno superato i 60 anni, sarà dedicato alle scelte alimentari, alla qualità dei prodotti e alle abitudini quotidiane che possono contribuire al benessere. Interverranno Giulia Silvestrini, direttrice dell’Igiene pubblica, Chiara Ada Alma Petrini, dirigente medico di gastroenterologia e nutrizione clinica, e Cinzia Lotta, direttrice del Dipartimento cure primarie. A condurre sarà Oscar Manzelli, vicepresidente di Slow Food Ravenna Aps.

Hanno aderito all’iniziativa anche le associazioni di volontariato del terzo settore ravennate A.L.I.Ce., Prevenzione Ictus, Alzheimer e Parkinson.

«Le relatrici parleranno in modo semplice e concreto di: alimentazione equilibrata nella terza età; scelta degli alimenti di qualità; piccoli cambiamenti comportamentali per migliorare salute ed energia», spiegano i volontari delle associazioni promotrici. «Seguendo quindi anche i principi di Slow Food, riscopriremo il piacere di mangiare bene, con attenzione alla stagionalità, al territorio e al gusto senza rinunciare al piacere e alla convivialità».

L’appuntamento avrà carattere interattivo, con spazio per le domande, il confronto e la condivisione delle esperienze maturate dalle associazioni nei rispettivi percorsi di prevenzione e cura.

«Vogliamo imparare a prenderci cura di noi, a partire dalla tavola, seguendo i consigli scientifici delle relatrici che ci aiuteranno a districarci dal bombardamento mediatico e pubblicitario che riguarda i temi della nutrizione», aggiungono gli organizzatori. «Il mangiar sano e adottare stili di vita appropriati è molto importante sempre, ma in particolare nella terza età».

A motivare l’iniziativa sono anche i dati sulla popolazione anziana e sui bisogni di salute nel territorio. In provincia di Ravenna, al 1° giugno 2026, gli over 65 erano circa 103.683, pari al 26,7% dei residenti: più di un abitante su quattro. Secondo i dati Istat della Statistica self-service della Regione Emilia-Romagna, la quota è cresciuta rispetto al 25,2% del 2016 ed è destinata ad aumentare ancora.

La popolazione vive più a lungo e, superati i 65 anni, la speranza di vita è in media di oltre vent’anni. Allo stesso tempo, il calo delle nascite riduce il peso delle generazioni più giovani: i residenti fino a 14 anni rappresentano circa l’11% della popolazione, meno della metà rispetto agli over 65. Al 1° gennaio 2026 si contavano inoltre oltre 200 centenari, dato che testimonia la longevità della popolazione ravennate.

La fotografia degli stili di vita emerge anche dalla sorveglianza PASSI d’Argento dell’Ausl Romagna relativa al triennio 2023-2025. Sul fronte dell’alimentazione, circa il 52% delle persone con più di 65 anni risulta in eccesso ponderale, mentre il 14% soffre di diabete. Per quanto riguarda l’attività fisica, il 41,6% degli anziani raggiunge i livelli raccomandati dall’Organizzazione mondiale della sanità.

Quasi il 51% degli over 65 dichiara di stare bene o molto bene, ma il 17,4% convive con due o più patologie croniche e il 7,1% riferisce sintomi depressivi o periodi prolungati di cattiva salute psicologica.

I dati riguardano anche la fragilità e la sicurezza nella vita quotidiana: il 9,4% degli anziani è considerato a rischio di disabilità, mentre il 10,9% presenta limitazioni nelle attività quotidiane. Nell’ultimo anno, il 19,2% degli ultra 65enni è caduto almeno una volta e il 36,3% dichiara di avere paura di cadere. Questa percentuale sale al 58% tra chi ha già subito una caduta.

Accanto alle criticità, il monitoraggio evidenzia anche il contributo degli anziani alla vita familiare e sociale. Circa il 27% rappresenta una risorsa attiva per la famiglia, per esempio attraverso la cura dei nipoti, o per la collettività con attività di volontariato. Resta tuttavia un rischio di isolamento sociale per circa il 10% degli over 65, che non partecipa ad attività sociali né frequenta o contatta altre persone durante la settimana.