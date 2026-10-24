Ravenna, scontro frontale in via Dismano: muore a 29 anni mentre va al lavoro

Stava andando al lavoro alla Marcegaglia quando la sua auto si è scontrata frontalmente con una Mercedes lungo via Dismano. Per Cheikh Sidi Mohamed Ndiaye, 29 anni, non c’è stato nulla da fare. Il giovane è morto in un incidente avvenuto ieri sera, 23 ottobre attorno alle 20.20, nel tratto compreso tra l’aeroporto di Ravenna e Borgo Faina.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due vetture: una Dacia condotta dal ventinovenne e una Mercedes al volante della quale si trovava un uomo di 53 anni.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia Locale di Ravenna, la Dacia procedeva lungo via Dismano in direzione Ravenna, provenendo da Cesena. All’improvviso, il veicolo ha invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con la Mercedes e terminando la propria corsa fuori dalla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con due ambulanze e l’auto medica, e i Vigili del Fuoco di Ravenna, oltre alle pattuglie della Polizia Locale impegnate nei rilievi.

L’equipaggio della Polizia Locale ha sottoposto il conducente della Mercedes agli accertamenti etilometrici. I controlli hanno rilevato un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Il pre-test per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti ha invece dato esito negativo. Al termine degli accertamenti è stato denunciato a piede libero per le ipotesi di reato di guida sotto l’influenza dell’alcol e omicidio stradale.

Gli agenti hanno inoltre acquisito alcuni fotogrammi presenti sul cellulare del conducente della Mercedes, nell’ambito degli accertamenti sul sinistro.