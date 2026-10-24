Ravenna, truffe telefoniche e online: come difendersi. Incontro gratuito il 28 ottobre

Le truffe cambiano volto, sfruttano le nuove tecnologie e fanno leva sulla fiducia, sulla fretta o sulla paura delle persone. Riconoscere i segnali di un possibile raggiro è il primo passo per difendersi, proteggere i propri risparmi e sapere a chi rivolgersi quando qualcosa non torna. È questo l’obiettivo dell’incontro “Strùffati! Insieme per non cadere in trappola”, in programma a Ravenna mercoledì 28 ottobre, dalle 17 alle 19, nella sala Buzzi di via Berlinguer 11.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza e, per la prima volta, si svolge in collaborazione con Poste Italiane e la Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, insieme alla Polizia Locale e al Servizio Sociale Associato di Ravenna. Un’occasione per conoscere più da vicino le modalità con cui vengono messi in atto i raggiri, dalle truffe in casa e per strada a quelle telefoniche e online, e acquisire strumenti pratici per prevenirli.

L’incontro sarà presentato e moderato da Francesco Bentini, che introdurrà gli ospiti e guiderà il confronto con il pubblico. Sono previsti i saluti istituzionali di Roberta Mazzoni, assessora alle Politiche sociali del Comune di Ravenna.

Dalle frodi informatiche ai raggiri di persona

Una parte dell’incontro sarà dedicata alle truffe informatiche e alle tecniche utilizzate per indurre le vittime a fornire informazioni personali, consegnare denaro o mettere a rischio i propri risparmi. A intervenire per Poste Italiane saranno Alessandra Mariotti, Fraud Management Area Centro Nord, e Massimo Pansa, responsabile del Centro Monitoraggio Frodi di Torino, nell’ambito del progetto Le giornate della prevenzione frodi a Ravenna.

Il loro intervento approfondirà i principali scenari di frode basati sul social engineering, cioè le tecniche di manipolazione psicologica con cui i truffatori cercano di conquistare la fiducia delle persone o spingerle a compiere azioni che possono danneggiarle. L’obiettivo è fornire indicazioni operative per riconoscere i tentativi di raggiro e proteggere i propri risparmi.

La partecipazione sarà anche pratica: all’ingresso verrà distribuito un quiz cartaceo, le cui risposte saranno poi esaminate insieme ai relatori. Attraverso casi concreti, il pubblico potrà verificare le proprie conoscenze e comprendere come contribuire in prima persona alla prevenzione delle frodi.

A seguire interverrà Antonio Scodalupi, ispettore della Polizia di Stato e responsabile della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Ravenna, che illustrerà le principali dinamiche delle truffe online, con particolare attenzione alle nuove tecnologie impiegate per mascherare siti web e numeri telefonici, rendendo più difficile distinguere le comunicazioni autentiche da quelle fraudolente.

Il quadro sarà completato da Rossana Pepe, ispettrice della Polizia Locale di Ravenna, che si concentrerà sui raggiri messi in atto direttamente, per strada o nelle abitazioni. Nel corso dell’incontro sarà inoltre proiettato un video realizzato quest’estate dai volontari delle “Magliette Gialle 2026”, durante la settimana di volontariato Pattuglia Gen Z, svolta all’interno della caserma della Polizia Locale in collaborazione con CittAttiva.

Spazio anche al Servizio Sociale Associato, che approfondirà il ruolo della rete territoriale nella protezione delle persone più fragili e nel sostegno a chi è stato vittima di una truffa.

Informazioni e materiali per i cittadini

Durante il pomeriggio saranno previsti momenti di domande e confronto, per permettere ai partecipanti di esporre dubbi, raccontare esperienze e chiedere indicazioni su situazioni incontrate nella vita quotidiana.

Nello spazio d’ingresso saranno allestiti due tavoli informativi, curati dalla Cooperativa Sociale Villaggio Globale, per distribuire brochure e gadget della campagna Strùffati. Sarà presente anche un tavolo dedicato ai vademecum antifrode di Poste Italiane e agli altri materiali informativi.

La campagna “Strùffati! Insieme per non cadere in trappola” è attiva nel territorio ravennate dal 2023 ed è promossa dal Comune di Ravenna in rete con la Polizia Locale, la Cooperativa Sociale Villaggio Globale e con la partecipazione della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Ravenna.