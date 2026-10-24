Domenica di festa|
Russi, torna la Sagra di Pezzolo: raduno tuning, Autoshow e camminata della salute
Motori, attività all’aria aperta e iniziative per le famiglie: domenica 25 ottobre Pezzolo, nel territorio di Russi, ospita la tradizionale Sagra parrocchiale dedicata alla Madonna. Il programma della giornata affianca gli appuntamenti religiosi alle iniziative ricreative, con il raduno Pezzolo Tuning Day, l’Autoshow 2026, la pesca di beneficenza e uno spazio dedicato ai giochi in legno di un tempo.
La manifestazione, patrocinata dal Comune di Russi, si aprirà alle 8.30 con la celebrazione della Santa Messa. Alle 9.30 sarà la volta della Camminata della Salute, organizzata dal Gruppo Cammino “Casa della Salute” di Russi, con l’obiettivo di promuovere l’attività fisica e il benessere.
Alle 10.30 è in programma l’undicesimo raduno Pezzolo Tuning Day, dedicato agli appassionati di auto personalizzate. I partecipanti potranno ammirare i veicoli elaborati, insieme ai relativi impianti e accessori.
Nel pomeriggio, dalle 14, il terreno adiacente al sagrato della chiesa ospiterà l’Autoshow 2026, uno degli appuntamenti caratteristici della Sagra. Sono previste esibizioni di auto modificate per la guida su sterrato, ciclomotori e prototipi di kart cross, in una manifestazione dedicata agli appassionati del mondo dei motori.
Sempre nel pomeriggio spazio anche a Giocarellando, iniziativa che propone giochi in legno di una volta e punta a coinvolgere grandi e piccoli, offrendo alle famiglie l’occasione di riscoprire forme di divertimento del passato.
Non mancherà la pesca di beneficenza “La Pesca dei Sapori”, con premi costituiti da prodotti alimentari. L’iniziativa rappresenta anche un’occasione per sostenere le attività della comunità.
A partire dalle 14.30 sarà inoltre aperto il punto ristoro, curato dal circolo parrocchiale con il contributo dei volontari. In menu piadine farcite, pizza fritta, patatine fritte e caldarroste.
La Sagra di Pezzolo riunisce così tradizione religiosa, socialità, sport e spettacolo, con un programma pensato per coinvolgere la comunità e i visitatori durante l’intera giornata.