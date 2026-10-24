Sicurezza e territorio: lunedì convocata la Conferenza dei Capigruppo allargata in Bassa Romagna

Lunedì 26 ottobre alle 18, presso la Sala del Consiglio del Comune di Lugo, si riunirà la Conferenza dei Capigruppo allargata dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. La seduta è stata ufficialmente convocata accogliendo la richiesta formale presentata da Matteo Parrucci, consigliere di Alternativa Bassa Romagna.

Come riportato nel documento istituzionale, l’ordine del giorno prevede un’informativa in merito alla prevenzione del degrado, alla sicurezza integrata e al presidio territoriale. Il tema verrà illustrato nel dettaglio dal Sindaco con delega a Sicurezza e Polizia Locale, Mattia Galli, e dalla Dirigente dell’Area Vigilanza e Sicurezza, la Comandante della Polizia Locale Paola Neri.

Come sollecitato nella proposta di Alternativa Bassa Romagna, la partecipazione è stata estesa ai Capigruppo dei nove Comuni e ai referenti di Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza.