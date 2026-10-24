Tre in ospedale colpiti da due gemelli armati di bastone: denunciati gli autori dell’aggressione in un bar di Lugo

La Polizia di Stato di Ravenna ha individuato e denunciato due albanesi autori sospetti di una grave aggressione avvenuta nell’estate scorsa a Lugo. I fatti risalgono al pomeriggio del 5 agosto 2026, intorno alle ore 17.35, quando una volante interveniva in un bar di via Provinciale Bagnara, a seguito della segnalazione di una lite tra più persone.

Sul posto, una dipendente dell’esercizio riferiva agli agenti che, poco prima, vi era stato un alterco tra due uomini uno dei quali aveva minacciato l’altro anche una bottiglia di vetro. La discussione sarebbe stata originata da vicende personali. I coinvolti tuttavia si erano dileguati prima dell’arrivo della pattuglia.

Alle ore 18.35, gli agenti intervenivano nuovamente nello stesso locale per una nuova aggressione. L’uomo al centro del precedente episodio era tornato sul posto insieme al fratello, impugnando un oggetto metallico simile a un bastone, lungo circa 20-30 centimetri, con il quale avrebbe aggredito l’avventore con cui aveva già litigato.

Il titolare del bar e il figlio intervenivano nel tentativo di fermare l’aggressione. Nella colluttazione, il gestore riportava una ferita alla testa e diverse contusioni, mentre una dipendente riportava lesioni a una mano. L’avventore aggredito riusciva invece ad allontanarsi e a trovare riparo in un cortile nelle vicinanze, dove veniva raggiunto dagli agenti e dal personale sanitario intervenuto sul posto.

Secondo quanto riferito ai poliziotti, i due uomini aggressori, dopo essere saliti a bordo di un’autovettura, avrebbero inoltre effettuato manovre pericolose nel tentativo di investire il figlio del titolare, che riusciva a mettersi in salvo trovando riparo dietro una siepe.

I tre feriti furono accompagnati al pronto soccorso di Lugo per le cure del caso. La dipendente aveva la frattura di una falange della mano destra, con una prognosi di 30 giorni; il titolare del bar aveva lesioni giudicate guaribili in 15 giorni, mentre l’avventore veniva dimesso con una prognosi di 8 giorni per trauma cranico e contusione costale.