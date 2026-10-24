Un uomo in carcere per reati di mafia e due persone per tentato furto, minacce e porto abusivo di armi

Nella giornata di ieri 23 ottobre, i Carabinieri di Ravenna hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli a carico di un 66enne originario della Campania, domiciliato a Ravenna. L’uomo deve espiare una pena di due anni e sei mesi di reclusione, essendosi reso responsabile di reati contro la persona commessi a Napoli in concorso, con l’aggravante del metodo mafioso. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Bologna.

Sempre nella serata del 23 ottobre 2026, i Carabinieri sono intervenuti presso un noto supermercato del centro cittadino a seguito di una segnalazione. Un cittadino tunisino di 30 anni, senza fissa dimora e già noto alle Forze di Polizia, aveva tentato di rubare alcuni prodotti rimuovendone i dispositivi antitaccheggio.

Sorpreso dal responsabile del punto vendita, il soggetto ha inizialmente abbandonato la merce, per poi rientrare nell’esercizio commerciale e minacciare il responsabile, invitandolo all’esterno per “sistemare la faccenda”. L’immediato arrivo dei Carabinieri ha consentito di bloccare l’uomo. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire e sequestrare un coltello da cucina con lama affilata e appuntita di 24 cm, nascosto all’interno del giubbotto. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ravenna per tentato furto aggravato, minacce e porto abusivo di armi.