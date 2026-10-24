Una cena ha concluso le attività estive 2026 della Guardia Costiera Ausiliaria ODV di Ravenna

Si è svolta venerdì 23 ottobre, al Ravenna Yacht Club di Marina di Ravenna, la cena che ha concluso le attività estive 2026 della Guardia Costiera Ausiliaria VIII Regione Emilia-Romagna ODV di Ravenna.

Hanno partecipato le assessore Federica Moschini e Barbara Monti, il capitano di vascello Maurizio Tattoli, il capitano di fregata Mario Orazio Pennisi, Stefano Ravaioli, dirigente del Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna, il presidente del circolo Maurizio Guglielmo e il comandante della Polizia locale Andrea Giacomini.

Nel corso della serata è stato richiamato il lavoro svolto durante la stagione estiva: tra metà giugno e il 20 settembre i volontari hanno effettuato oltre 120 turni, per quasi 470 ore di servizio. Il presidente Maurizio Gentilini ha sottolineato che a Lido di Dante «sono stati avviati due nuovi servizi, che hanno richiesto più persone a terra e in mare e un coordinamento più impegnativo per la Sala Radio».

«Ai volontari e alle volontarie va la mia riconoscenza per l’impegno e la disponibilità dimostrati», ha aggiunto Gentilini, rivolgendo un ringraziamento anche alle autorità «per la fiducia accordata alla nostra associazione e per le collaborazioni che ci hanno permesso di essere più presenti sul territorio».