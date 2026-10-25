A Cervia celebrato l’82° anniversario della Liberazione: mezzi militari d’epoca e quaranta figuranti rievocano il 1944

Oggi, domenica 25 ottobre, è stato celebrato a Cervia l’82° anniversario della Liberazione dal nazifascismo con una rievocazione storica che ha riportato piazza Garibaldi alle giornate dell’ottobre 1944. Mezzi militari della Seconda guerra mondiale, figuranti in uniformi e abiti dell’epoca e il Corpo bandistico Città di Cervia hanno accompagnato una mattinata dedicata alla memoria, culminata nel tradizionale corteo per la deposizione delle corone alle lapidi del centro storico.

L’iniziativa, curata dall’associazione Gotica Romagna, ha ricostruito l’ingresso in città delle truppe alleate, offrendo al pubblico l’occasione di rivivere uno dei momenti più significativi della storia cervese. Protagonisti della rievocazione sono stati circa quaranta figuranti in abiti d’epoca, affiancati da una selezione di veicoli militari originali, tra cui mezzi cingolati, corazzati, ambulanze, jeep e motociclette.

La ricostruzione ha richiamato quanto accadde il 22 ottobre 1944, quando alle 6 del mattino, sotto la pioggia, le avanguardie canadesi entrarono a Cervia insieme ai partigiani. La notizia della Liberazione venne annunciata alla popolazione attraverso il suono a stormo della campana comunale, richiamando in piazza Garibaldi numerosi cittadini accorsi ad accogliere i liberatori.

A distanza di 82 anni, la stessa piazza è tornata a essere il luogo simbolico di quella giornata, grazie a una rappresentazione che ha unito la ricostruzione degli avvenimenti storici alla presenza dei mezzi e degli equipaggi dell’epoca, permettendo di avvicinare il pubblico alla storia della Liberazione.