Chiusura dei ponti sulla Baiona, i residenti non ci stanno: martedì sit-in davanti al Comune di Ravenna
25 ottobre 2026 | 12:18
Foto d'archivio
Non si placa la protesta dei residenti di Porto Corsini e dei Lidi Nord contro la chiusura di via Baiona, prevista dal 3 novembre per i lavori di realizzazione dei due ponti legati al progetto della Ciclovia Adriatica. Dopo gli incontri con l’Amministrazione comunale e il vivace dibattito che ha interessato anche il Consiglio comunale, i cittadini hanno deciso di scendere in piazza.
Martedì 27 ottobre, alle 14.30, si terrà un sit-in di protesta, già autorizzato dalla Questura, in piazza del Popolo a Ravenna, davanti all’ingresso del Comune.