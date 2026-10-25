Chiusura dei ponti sulla Baiona, i residenti non ci stanno: martedì sit-in davanti al Comune di Ravenna

Non si placa la protesta dei residenti di Porto Corsini e dei Lidi Nord contro la chiusura di via Baiona, prevista dal 3 novembre per i lavori di realizzazione dei due ponti legati al progetto della Ciclovia Adriatica. Dopo gli incontri con l’Amministrazione comunale e il vivace dibattito che ha interessato anche il Consiglio comunale, i cittadini hanno deciso di scendere in piazza.