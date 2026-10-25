Gli Aviators Lugo crollano a Bologna: la SG Fortitudo vince 76-56. Coach Baroncini: “Serve un esame di coscienza”
Gli Aviators Lugo escono sconfitti dalla trasferta contro la SG Fortitudo Bologna, che si impone 76-56 al termine di una partita in cui i lughesi sono rimasti in equilibrio soltanto nel primo quarto. Una prestazione deludente, soprattutto per l’atteggiamento mostrato in campo, che ha provocato la dura reazione dell’allenatore Federico Baroncini.
L’avvio di gara è equilibrato, con i padroni di casa avanti di un solo punto alla prima sirena (15-14). Nel secondo periodo Bologna comincia ad allungare, sfruttando le difficoltà degli Aviators, e raggiunge l’intervallo sul 32-23.
È però nel terzo quarto che la partita prende definitivamente la direzione della SG Fortitudo. I bolognesi aumentano il vantaggio con un parziale di 26-9, arrivando all’ultima pausa sul 58-32. Un distacco di 26 punti che di fatto chiude la sfida con dieci minuti ancora da giocare. Nell’ultimo periodo Lugo riesce a ridurre il passivo, ma senza rimettere in discussione il risultato finale.
Tra i padroni di casa il miglior realizzatore è Campomori, autore di 22 punti, seguito da Korlatovic con 12 e Raicevic con 10. Per gli Aviators chiudono in doppia cifra Naccari, Mazzotti e Guardigli, tutti con 10 punti, mentre Bassi ne realizza 9.
Al termine della partita coach Federico Baroncini non nasconde la propria amarezza, concentrando l’analisi soprattutto sulla mancanza di combattività della squadra. «Sapevamo che sarebbe stata una stagione nella quale partivamo per salvarci e che avremmo avuto tante partite dove eravamo sfavoriti – sottolinea l’allenatore – ma nella pratica, negli atteggiamenti e nel linguaggio del corpo non lo abbiamo ben capito».
Parole severe, che diventano un richiamo alla responsabilità di tutto il gruppo: «Se scendiamo in campo senza voglia di lottare non è che perdiamo le partite: non le giochiamo neanche. Penso che ognuno di noi debba farsi un esame di coscienza perché senza quell’atteggiamento non siamo neanche presentabili».
Per gli Aviators ci sarà ora una settimana di lavoro per cercare una reazione. Il prossimo impegno è fissato per sabato 31 ottobre alle 21, ancora in trasferta, sul campo della Borsari Medicina.
Il tabellino
SG Fortitudo Bologna – Aviators Lugo 76-56 (15-14; 32-23; 58-32).
SG Fortitudo Bologna: Bentivogli, Bommarito 2, Tornimbeni, Zovico 2, Korlatovic 12, Omoregie 8, Rinaldi ne, Vona 8, Campomori 22, Buscaroli 5, Palai 7, Raicevic 10. All. Conti.
Aviators Lugo: Naccari 10, Avantaggiato, Sampieri 4, Baroncini L. 3, Mazzotti 10, Santandrea 3, Bassi 9, Guardigli 10, Baroni, Ciadini 7. All. Federico Baroncini, assistente Romagnoli.
Arbitri: Di Nocera e Ranieri.