Gli Aviators Lugo crollano a Bologna: la SG Fortitudo vince 76-56. Coach Baroncini: “Serve un esame di coscienza”

Tra i padroni di casa il miglior realizzatore è Campomori, autore di 22 punti, seguito da Korlatovic con 12 e Raicevic con 10. Per gli Aviators chiudono in doppia cifra Naccari, Mazzotti e Guardigli, tutti con 10 punti, mentre Bassi ne realizza 9.

Al termine della partita coach Federico Baroncini non nasconde la propria amarezza, concentrando l’analisi soprattutto sulla mancanza di combattività della squadra. «Sapevamo che sarebbe stata una stagione nella quale partivamo per salvarci e che avremmo avuto tante partite dove eravamo sfavoriti – sottolinea l’allenatore – ma nella pratica, negli atteggiamenti e nel linguaggio del corpo non lo abbiamo ben capito».