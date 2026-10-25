Halloween a Mirabilandia, arriva la prima Scary Night: 30mila metri quadrati di horror e Marco Melandri in consolle. Attrazioni aperte fino all’1 di notte

Mirabilandia si prepara a vivere una nuova notte di Halloween. Venerdì 30 ottobre il parco divertimenti ravennate ospiterà per la prima volta in Italia la “Scary Night”, un evento speciale dedicato agli amanti dell’horror, con apertura straordinaria dalle 19.30 fino all’1 di notte. Tra ambientazioni da incubo, creature mostruose, spettacoli e musica, i visitatori potranno scoprire il parco in una veste ancora più inquietante, con un programma pensato soprattutto per chi è alla ricerca di emozioni forti.

Già proposta negli altri parchi europei del gruppo Parques Reunidos, la Scary Night arriva a Mirabilandia come appuntamento centrale della stagione di Halloween, che proseguirà fino al 1° novembre.

Tra le principali attrazioni della serata ci sarà Suburbia, la città spettrale che si estende su oltre 30mila metri quadrati, presentata come la più grande area horror mai realizzata in un parco divertimenti italiano. I visitatori potranno attraversare strade popolate da creature minacciose e scenografie da incubo, con una novità: Ossarium, un ambiente che aggiunge nuove ambientazioni e personaggi all’esperienza. Al calare del buio, le creature di Suburbia invaderanno anche i viali del parco con la Suburbia Parade.

Debutterà inoltre il Dark Circus Party, un’area accessibile esclusivamente durante la Scary Night, che unirà atmosfere circensi e horror a musica e intrattenimento. Tra gli ospiti speciali ci sarà Marco Melandri, ex campione del motociclismo, che per l’occasione salirà in consolle nelle vesti di dj.

La serata comprenderà anche lo Scary Welcome Party, spettacoli dedicati e l’apertura di diverse attrazioni, oltre alle esperienze horror già presenti nel parco.

Tra queste figura “Paranormal Activity: Next of Kin”, la horror house ispirata all’omonimo film di Paramount Pictures. Il percorso si sviluppa su 350 metri quadrati, attraverso 16 stanze, con oltre 15 personaggi e una durata superiore ai dieci minuti. Si tratta della più lunga esperienza horror immersiva realizzata finora a Mirabilandia, con scenografie realistiche, effetti speciali, incontri ravvicinati e una colonna sonora originale.

La Scary Night è pensata prevalentemente per un pubblico adulto e molte delle esperienze sono sconsigliate ai minori di 12 anni, proprio per l’intensità delle ambientazioni e degli effetti utilizzati.

I biglietti per la serata, disponibili in numero limitato, partono da 39,90 euro e comprendono l’accesso alle esperienze previste durante l’evento, dalle horror house ai tunnel dell’orrore, dagli spettacoli alle attrazioni aperte per l’occasione.

Halloween a Mirabilandia non si esaurirà però con la Scary Night. Fino a domenica 1° novembre proseguiranno infatti le iniziative dedicate anche alle famiglie e ai bambini, con proposte meno spaventose.

A Nickelodeon Land torneranno il Nickelodeon Halloween Party, gli incontri con i personaggi e la Nickelodeon Parade. Per i più piccoli ci saranno inoltre la Mini Zombie Academy, dove cimentarsi nei panni degli zombie, e La Camera delle Meraviglie, un’esperienza dedicata alla magia e al mistero.